Nova função do Waze chega para quem AMA unicórnios

Um dos aplicativos para guiar os condutores nas grandes cidades, é o Waze, que conta com várias informações diretamente na palma das mãos dos usuários, através dele, é possível obter informações sobre qualquer localidade do mundo, no caso, de como é possível se deslocar até o local. E agora, o aplicativo decidiu inovar e trazer mais diversão durante as viagens, com o modo “carrocórnio”, saiba o que é e como ele pode satisfazer todas as fantasias do mundo infantil.

Veja a nova função que irá contempla quem ama unicórnios e usa o Waze | Imagem de Anja por Pixabay

Como o Waze funciona?

Antigamente, ao viajar para alguma cidade distante, o condutor usava mapas ou então, ia perguntando em cada posto de combustíveis algumas informações. Mas com o advento da tecnologia e a implantação do GPS em todo o globo, o processo tornou-se ainda mais fácil.

E um dos aplicativos que ajudam nesta tarefa, é o Waze. Com ele, basta o usuário escolher o ponto de partida e o de chegada e se aventurar nas estradas da vida. Com isso, na tela do seu celular, ele consegue ver o mapa, um ícone que representa o seu veículo e uma voz que dá os comandos.

Além disso, informações “prestigiadas” também são concedidas, como no caso de ter blitz ou buracos no meio da estrada, tudo isso em tempo real. Mas diferente do ditado popular “se melhorar estraga”, a empresa decidiu inovar mais uma vez.

Como irá funcionar o modo “carrocórnio”?

As funcionalidades citadas anteriormente, irão continuar funcionando, mas no último dia 27, a empresa adicionou a funcionalidade em questão, a fim de tornar a viagem mais divertida e claro, fazer a alegria das crianças e dos adultos também.

Ao habilitar a funcionalidade, algumas coisas irão mudar na interface do aplicativo, por exemplo, o ícone, que antes aparecia o carro do usuário, irá se tornar híbrido, ou seja, uma mistura de carro com unicórnio.

Além disso, para alegrar todos que estão dentro do veículo, a voz do quadrúpede que existe apenas no mundo das fantasias, irá se teletransportar até o carro de cada usuário e guiará durante toda a corrida.

Como ativar a funcionalidade?

O primeiro passo é se certificar que o aplicativo está devidamente atualizado, caso ele esteja, com poucos cliques será possível ir diretamente para o mundo da magia. Basta:

Entre no aplicativo e após isso clique em “menu”, se tudo estiver ativado, clique em “dirija com unicórnio”.

E pronto, a funcionalidade já estará disponível. Vale lembrar que ela está disponível em vários idiomas. A empresa ainda não divulgou até quando a funcionalidade estará ativa, portanto, aproveite antes que seja tarde.

