O fim anunciado: INSS encerra benefício e gera REVOLTA

A fila de espera para aguardar a liberação de benefícios previdenciários vem sendo um dos grandes problemas dos últimos tempos, todavia, para tentar amenizar isso, foi criado um programa para combater essa questão citada. Todavia, em paralelo, vários segurados estão perdendo seus benefícios e na maioria das vezes, sem uma razão aparente, entenda o motivo disso e quais os riscos os brasileiros estão correndo.

Cortes e fila de espera do INSS estão sendo um grande problema

Neste ano de 2023, a fila de espera do INSS para os brasileiros que estão aguardando algum benefício, está enorme. Mas isso está se agravando ainda mais, desde que o número chegou a sete milhões de pessoas, dessas, algumas aguardam a revisão e outras apenas a resolução de pendências.

O pior ocorre quando a pessoa aguarda apenas a liberação do benefício, que por incrível que pareça, também demora bastante. Então, para combater essa situação, o governo criou um programa para amenizar a situação.

A priori, o objetivo é diminuir os segurados na fila de espera, mas um dado alarmante chocou a todos, de acordo com especialistas, o número de pessoas na fila pode ser bem maior.

Recursos destinados à previdência está diminuindo

Ao todo, há cerca de 2 milhões de pedidos que ainda estão na situação de pendente no INSS. E mesmo assim, O Governo achou que seria interessante cortar alguns gastos relacionados ao setor, o corte foi de quase R$ 13 bilhões para o orçamento de 2024.

O anúncio em questão foi feito pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Vale lembrar que especialistas do setor não concordam com a atitude do Governo.

De acordo com Wagner Balera, especialista do setor, isso que está ocorrendo é um

“ataque severo à segurança social”. E após isso, ele concluiu “Os recursos serão alocados no âmbito esportivo, turismo e, como se fosse um ato de benevolência, também na seguridade social”.

Em meio a polêmicas, INSS lança programa de benefícios

E mesmo com as polêmicas, a autarquia está lançando um cartão de vantagens, para os seus segurados, com ele, é possível obter descontos em vários setores do comércio.

Além disso, incentiva ainda mais o acesso das pessoas a eventos culturais e de esportes. E para ter um cartão, basta baixar o aplicativo do Meu INSS e realizar a solicitação.

Mas mesmo com isso, a autarquia ainda está sendo alvo de bastante críticas, principalmente, pelos cortes que foram feitos pelo Governo. E a tendência é que isso continue, um “pente-fino” irá ocorrer, na tentativa de tirar da folha de pagamentos pelo menos 1% das pessoas que recebem benefícios, mas que segundo o Governo, realizaram algum tipo de fraude.

