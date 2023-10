MITO ou VERDADE? Pode ter alguém “invisível” observando seu WhatsApp

O WhatsApp é usado diariamente por milhões de pessoas para se comunicarem nas mais diversas esferas da vida, isto é, seja pessoal ou profissional. O que poucos sabem é que na lista de contatos, o usuário pode ter pessoas que estão “invisíveis”, ou seja, conseguem ver tudo que o usuário posta, mas ele não consegue saber disso, veja como é possível ficar invisível também e conseguir adiar certas conversas para depois.

WhatsApp investiu bastante em inovações

A rede social de mensagens instantâneas, nos últimos anos, investiu bastante em inovações com o propósito de “curar” as dores dos seus usuários. Dores essas que eles até preferiam utilizar versões paralelas do WhatsApp.

Por exemplo, era bastante comum o uso do WhatsApp GB, lembrando que ao utilizar a conta no mensageiro modificado, as chances de ter a conta banida eram bem grandes. Mas os usuários corriam o risco apenas para usufruir de certas funcionalidades.

Como a possibilidade de ocultar o visto por último ou até mesmo congelar ele, além disso, a opção de ler as mensagens sem que o contato soubesse disso era bastante querida por todos. E para alegria das pessoas, o WhatsApp original adicionou também tais funcionalidades.

Ocultando o “online” e o “visto por último” do WhatsApp

Uma das maneiras mais utilizadas para utilizar o mensageiro de um modo mais discreto, é ocultar tanto o online quanto o visto por último. O recurso em questão ficou disponível há mais de 1 ano, mas até hoje, nem todos sabem como ativá-lo. Para isso, basta:

Entre no WhatsApp;

Clique nos 3 pontinhos que há no canto superior direito;

Agora aperte em “configurações” e após isso em “privacidade”;

Aparecerá algumas opções, clique na “visto por último e online”;

Pronto, basta escolher qual a opção que melhor se encaixa nas necessidades do usuário, se é que ninguém veja nem o visto por último nem o online ou veja apenas um e não o outro.

Ocultando a confirmação de leitura

Por fim, é necessário realizar a ocultação da confirmação de leitura, isto é, aquela confirmação na cor azul que aparece quando alguém ler sua mensagem, para isso, basta:

Entre no WhatsApp;

Clique também em configurações e após isso em privacidade;

Role até o final e clique em “confirmação de leitura”;

Pronto, agora ela estará desativada.

É importante lembrar que ela possui efeito recíproco, se o usuário não consegue visualizar essas informações dos demais usuários, os demais usuários também não irão visualizar isso deles. Além disso, a questão da visualização, também serve para status.

