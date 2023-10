Aviso: R$ 852 serão pagos no dia 18 para ESTES brasileiros

Um novo mês acaba de começar e com ele uma nova rodada de repasses dos benefícios sociais dos programas de transferência de renda do governo federal serão pagos aos beneficiários. Dentre eles, o mais famoso para os brasileiros que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, que contará ainda com valores adicionais para os grupos familiares que estiverem dentro dos requisitos exigidos pelo CadÚnico. Saiba mais detalhes, a seguir.

Outubro de pagamentos

O pagamento dos benefícios do Bolsa Família referentes ao mês de outubro ocorrerá entre os dias 18 e 31, conforme o calendário oficial de pagamentos.

Estes benefícios serão disponibilizados para os indivíduos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que possuem uma renda familiar per capita de até R$ 218. Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre os auxílios sociais que serão pagos neste mês.

Auxílio confirmado para este mês

Um dos pagamentos programados pelo governo federal para o mês de outubro é o Benefício de Renda de Cidadania. O auxílio é um valor adicional do programa Bolsa Família, com um depósito extra de R$ 142 para cada membro da família, independente da idade. Portanto, famílias com mais integrantes receberão quantias mais altas.

Qual valor do Benefício de Renda de Cidadania?

As famílias com seis pessoas, por exemplo, receberão depósitos no valor total de R$ 852. Abaixo estão os valores que serão pagos às famílias de acordo com o número de membros:

Famílias com 4 pessoas ou menos: R$ 600;

Famílias com 5 pessoas: R$ 710;

Famílias com 6 pessoas: R$ 852;

Famílias com 7 pessoas: R$ 994;

Famílias com 8 pessoas: R$ 1.136;

Famílias com 9 pessoas: R$ 1.278;

Famílias com 10 pessoas: R$ 1.420.

Como se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico)?

A inscrição no Cadastro Único pode ser efetuada por famílias de baixa renda em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Após a conclusão do cadastro, a família estará apta a acessar diversos benefícios, incluindo:

• Minha Casa, Minha Vida;

• Identidade Jovem (ID Jovem);

• Isenção da taxa de inscrição no Enem;

• Benefício de Prestação Continuada (BPC);

• Auxílio Gás;

• Bolsa Família;

• Tarifa Social de Energia Elétrica;

• Programas Cisternas;

• Carteira do Idoso;

• Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

• Telefone Popular;

• Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição em Concursos Públicos;

• Crédito Instalação;

• Carta Social;

• Serviços Assistenciais;

• Programa Brasil Alfabetizado;

• Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;

• Programa Nacional de Reforma Agrária;

• Programa Nacional de Crédito Fundiário;

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

• Água para Todos;

• Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

• Bolsa Estiagem.

