Aprenda a liberar R$ 700 pelo PicPay; muita gente tem direito. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Para clientes especiais

O PicPay continua inovando em seu ambiente 100% digital, conquistando uma base de clientes cada vez mais ampla e fiel graças aos recursos e ofertas que oferece aos mesmos.

Desta vez, a fintech surpreendeu seus usuários ao anunciar um presente especial: um bônus de R$ 700, disponível para um grupo específico de clientes que preenchem os critérios estabelecidos. Este valor pode ser sacado a qualquer momento pelos usuários que atendem aos requisitos. Saiba detalhes, mais abaixo.

Como garantir o bônus do PicPay

Para ter acesso ao presente de R$ 700 do PicPay, é necessário participar da promoção de parcelamento de boletos no aplicativo. Nesta campanha promocional, os clientes do PicPay recebem um cashback de 5% ao dividir boletos.

Isso significa que, a cada boleto parcelado dentro da promoção, o valor limite de cashback a ser recebido pode chegar a R$ 700. Sendo assim, para usuários que gastam R$ 14 mil em sua fatura de cartão de crédito, a bonificação se torna acessível.

Para garantir essa renda adicional, basta dividir o pagamento das faturas e outras transações com o cartão de crédito do aplicativo em, no mínimo, duas parcelas. O valor do cashback é creditado diretamente na conta do usuário em até 48 horas após a operação.

Regras importantes

É importante notar que esta promoção não é cumulativa, e o cashback não pode ser sacado ou transferido para outras contas bancárias. Isso implica que o cashback só pode ser utilizado dentro do próprio aplicativo da fintech.

Correntistas de sorte

Como esta promoção se aplica apenas a um grupo específico de clientes, somente aqueles que receberam notificação direta do PicPay poderão participar e desfrutar do bônus.

“A promoção é válida apenas para os usuários que receberem a comunicação diretamente do PicPay. Promoção válida até as 23:59 do dia de recebimento desta mensagem”.

Se você recebeu a mensagem acima, significa que foi escolhido pelo PicPay para participar e receber o cashback. Para garantir que o PicPay entre em contato com você, certifique-se de manter seu aplicativo atualizado por meio de sua loja de aplicativos digital.

