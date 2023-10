Desde a reimplementação do programa de transferência de renda, o governo federal segue oferecendo várias opções para os beneficiários do Bolsa Família consultarem os benefícios os quais têm direito, incluindo o uso do aplicativo oficial do programa. Recentemente, o WhatsApp passou a ser uma das inovações nas alternativas para consultar o auxílio. Saiba mais detalhes, a seguir sobre as novidades sobre os meios de consulta do programa social.

WhatsApp já mostra quem tem direito a mais de R$ 600,00; confira. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício direto no app

O governo federal oferece várias opções para os beneficiários do Bolsa Família acompanharem seus benefícios, incluindo o uso do aplicativo oficial do programa.

No entanto, há uma maneira simples de verificar o benefício sem a necessidade de baixar um novo aplicativo. Continue a leitura, logo abaixo e conheça mais uma alternativa de consultar o seu auxílio social.

WhatsApp e Bolsa Família

Usando o WhatsApp da Caixa, é possível acessar informações atualizadas e seguras sobre o Bolsa Família. Esta opção é ideal para consultas rápidas e descomplicadas, sem a necessidade de instalar um aplicativo adicional.

Para obter informações e esclarecer dúvidas por meio do WhatsApp da Caixa, basta adicionar o número 0800 104 0104 à sua lista de contatos, abrir o aplicativo de mensagens e iniciar uma conversa.

Novos requisitos para receber o Bolsa Família

Além da atualização obrigatória do Cadastro Único a cada dois anos, agora existem novos compromissos que os beneficiários do Bolsa Família devem cumprir para continuar no programa. É importante que as famílias estejam cientes das condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Aqui estão as principais:

Acompanhamento pré-natal: As gestantes beneficiárias devem realizar o acompanhamento pré-natal regularmente. Frequência escolar: Crianças de quatro a cinco anos devem manter uma frequência escolar mínima de 60%. Já os beneficiários de seis a 18 anos incompletos, que não tenham concluído a educação básica, devem ter uma frequência mínima de 75% na escola. Calendário nacional de vacinação: É importante acompanhar o calendário nacional de vacinação e garantir que as crianças estejam com as vacinas em dia. Estado nutricional: As famílias também devem acompanhar o estado nutricional das crianças menores de sete anos.

Ao matricular uma criança na escola e vaciná-la no posto de saúde, é fundamental informar que a família é beneficiária do Bolsa Família.

Cronograma de repasses em outubro

Os depósitos dos benefícios do Bolsa Família serão realizados nas seguintes datas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS terminado em 1: 18 de outubro;

NIS terminado em 2: 19 de outubro;

NIS finalizado em 3: 20 de outubro;

NIS terminado em 4: 23 de outubro;

NIS terminado em 5: 24 de outubro;

NIS terminado em 6: 25 de outubro;

NIS terminado em 7: 26 de outubro;

NIS finalizado em 8: 27 de outubro;

NIS terminado em 9: 30 de outubro;

NIS terminado em 0: 31 de outubro.

