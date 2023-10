CHEGOU A HORA: 3 grandes concursos lançados; salários de R$ 13 MIL

Oportunidades foram abertas nesta segunda-feira (2), nos concursos para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Defesa. Veja mais detalhes, a seguir, sobre cada um desses concursos, incluindo informações sobre os cargos disponíveis, o número de vagas, os prazos para inscrição e os salários.

Conheça 3 grandes concursos lançados com salários de R$ 13 mil. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Atenção concurseiros!

Três concursos públicos estão com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (2). As oportunidades são para o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Defesa.

Confira, logo abaixo, os detalhes de cada um desses concursos, incluindo informações sobre os cargos disponíveis, o número de vagas, os prazos para inscrição e os salários.

Concurso Tribunal Superior do Trabalho (TST)

O TST realizará um concurso público para preencher 20 cargos em seu quadro permanente de pessoal. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Analista judiciário nas áreas de Medicina e Engenharia Mecânica;

Técnico judiciário na área de Programação.

Inscrições, vagas e remuneração

As inscrições ficarão abertas até as 18h do dia 27 de outubro, e as provas estão programadas para o dia 21 de janeiro de 2024, em Brasília (DF). Das 20 vagas, 13 serão destinadas à ampla concorrência, uma será reservada para pessoa com deficiência e quatro serão para pessoas negras.

Além disso, haverá um cadastro reserva com 250 vagas, sendo 187 para ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência e 50 para pessoas negras. As inscrições podem ser feitas por meio do site da banca examinadora responsável pelo processo seletivo, a Cebraspe.

Salário: A remuneração inicial para analista judiciário nas áreas de Medicina e Engenharia Mecânica é de R$ 13.202,62, com taxa de inscrição de R$ 130. Para o cargo de técnico judiciário especializado em Programação, o salário inicial é de R$ 8.046,84, com taxa de inscrição no valor de R$ 85.

Concurso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

O CNPq está com inscrições abertas para 50 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva, para os cargos de analista em ciência e tecnologia.

Os salários, já considerando as gratificações por desempenho e titulação, variam de R$ 7.887,57 a R$ 12.634,13. As inscrições podem ser realizadas até 23 de outubro, por meio do site da Cebraspe, com uma taxa de participação no valor de R$ 120.

As provas objetivas e a prova discursiva estão previstas para ocorrer em 14 de janeiro de 2024, com duração total de 4 horas e 30 minutos.

Concurso Ministério da Defesa (Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Censipam)

O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão subordinado ao Ministério da Defesa, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 200 vagas, sendo 50 imediatas e 150 para cadastro reserva. As oportunidades são para a carreira de analista em ciência e tecnologia júnior, com diversas especialidades, e estão distribuídas entre Brasília (DF), Manaus (AM), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

Inscrições, vagas e remuneração

O salário inicial é de R$ 6.662,68, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e benefícios como auxílio-alimentação. Vale destacar que a remuneração pode aumentar de acordo com a qualificação dos candidatos.

As inscrições encerram às 22h do dia 2 de novembro e devem ser feitas exclusivamente através do site do Instituto Iades, a banca organizadora do certame. O concurso será dividido em duas fases: prova objetiva e prova discursiva, com as provas agendadas para o dia 19 de novembro.

