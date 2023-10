Agora ficou mais FÁCIL pedir auxílio do INSS; confira

Uma novidade para quem busca auxílio-doença do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). De acordo com as novas mudanças recém-implementadas, os trabalhadores que necessitam de afastamento por conta de acidente de trabalho ou doença ocupacional agora têm a opção de solicitar o benefício de forma mais ágil por meio do Meu INSS, sem a necessidade de agendar uma consulta presencial. Entenda mais detalhes sobre a mudança, logo abaixo.

Mudança de regra

Trabalhadores que necessitam de afastamento por conta de acidente de trabalho ou doença ocupacional agora têm a opção de solicitar o auxílio-doença de forma mais ágil por meio do Meu INSS, sem a necessidade de agendar uma consulta presencial em uma agência da Previdência Social ou passar pela perícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre as novas regras e como solicitar o seu auxílio a distância.

Medida para reduzir filas de espera

Essa medida foi implementada com o objetivo de reduzir a extensa fila de espera por perícias, que atualmente conta com 1,1 milhão de segurados aguardando atendimento.

A regulamentação para essa alternativa foi publicada no Diário Oficial da União em 25 de setembro, pelo INSS em conjunto com o Ministério da Previdência Social.

Como solicitar o benefício?

De acordo com essa regulamentação, o benefício por incapacidade temporária relacionado a natureza acidentária, ou seja, aqueles relacionados ao ambiente de trabalho, pode ser concedido através da análise de documentos enviados diretamente pelo segurado no Meu INSS, utilizando o novo sistema chamado de Atestmed.

Para que isso seja possível, o trabalhador deve fornecer, juntamente com o atestado médico que comprove a necessidade de afastamento do trabalho, um documento conhecido como CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

Entendendo o processo

É importante destacar que essa opção de afastamento apenas é válida para períodos de até 180 dias. O pedido feito pela internet não garante automaticamente a liberação do benefício sem a necessidade de uma perícia presencial.

Inicialmente, será realizada uma análise médica documental à distância, e se houver a necessidade de um exame presencial, o segurado será agendado para uma perícia na agência da Previdência mais próxima de sua residência.

Até a implementação dessa regulamentação, os segurados que sofriam acidentes de trabalho ou tinham doenças ocupacionais, como lesões por esforço repetitivo (LER) ou dores nas costas, não tinham a opção de solicitar o benefício à distância.

Perícias à distância

Em entrevista à Folha de São Paulo, a advogada Priscila Arraes Reino, do escritório Arraes & Centeno, considera essa novidade um avanço, embora ressalte que conseguir o CAT pode ser um desafio, já que algumas empresas evitam emiti-lo devido aos custos envolvidos.

Priscila recomenda aos trabalhadores que busquem o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) de sua cidade ou região caso o empregador não forneça o CAT.

Ela também destaca que a fila de espera está consideravelmente longa e que as concessões por meio de perícias à distância têm se mostrado uma alternativa viável.

No entanto, os peritos médicos discordam dessa nova medida adotada pela Previdência. Segundo Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da ANMP (Associação Nacional de Médicos Peritos), essa iniciativa pode não ser eficaz, uma vez que desagrada a categoria e vai contra as regras do CFM (Conselho Federal de Medicina).

Riscos de possíveis fraudes em benefícios

Ele afirma que quando se facilita o processo de solicitação, a mensagem transmitida à sociedade é que obter um benefício agora é muito mais fácil, mesmo sem ter direito a ele.

Isso resulta em um aumento na demanda, fenômeno conhecido como “demanda artificial”, que já se reflete na fila de espera do INSS, com o número de requerimentos de benefícios aumentando significativamente.

As medidas adotadas pelo INSS e pelo Ministério da Previdência para reduzir a fila incluem o pagamento de bônus aos peritos e servidores administrativos, a atualização do sistema Atestmed e ligações do INSS para os segurados com perícias agendadas para acelerar o processo de concessão, entre outras ações.

Cardoso ressalta que houve uma adesão relativamente baixa dos médicos ao Programa de Enfrentamento à Fila, com cerca de 18% dos 3.600 funcionários da área participando.

Ele também enfatiza que a análise de benefícios acidentários não deveria ser realizada à distância, pois envolve complexidades e implica em outros direitos.

Para solicitar o auxílio-doença à distância, siga os passos abaixo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS.

Informe o CPF e, em seguida, a senha do Portal Gov.br.

Clique em “Pedir benefício por incapacidade”.

Se já tiver uma perícia agendada, os agendamentos serão exibidos na próxima página.

Clique em “Novo requerimento” tanto para quem está fazendo um novo pedido quanto para os que já têm perícia médica agendada.

Escolha “Benefício por incapacidade (Auxílio-doença)” e depois “Ciente”.

Leia as informações na tela e clique em “Avançar”.

Na próxima página, forneça os dados pessoais, como CPF, número de telefone, endereço e e-mail.

Opte por “Sim” para acompanhar o número do processo por meio do aplicativo, e-mail ou Central Telefônica 135.



Indique se é autônomo ou empregado de uma empresa privada (se for o caso, forneça a data do último dia de trabalho e o CNPJ da empresa).

Role a página para baixo e clique no sinal de “+” para incluir seus documentos, como o atestado médico, laudos médicos e documentos pessoais.

A cada inclusão, clique em “Anexar” e, em seguida, em “Avançar”.



Informe o CEP de sua residência para que a agência do INSS mais próxima seja selecionada.

Confira as informações exibidas na tela, clique em “Declaro que li e concordo com as informações acima” e depois em “Avançar”.

O pedido será registrado, e você deve anotar o número do protocolo para acompanhamento pela internet ou telefone.

