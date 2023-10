Currículo de ouro: ESTAS profissões são as que pagam melhor HOJE

Segundo uma pesquisada realizada pelo FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), a área médica continua sendo a mais bem remunerada do país. No entanto, houve um declínio nos ganhos médios nos últimos 11 anos, e novas profissões estão chegando ao topo. Conheça algumas com grandes remunerações, a seguir.

Conheça as profissões com maior remuneração no país atualmente. | Foto: Reprodução / Freepik

No topo há 11 anos

Profissionais da medicina são os mais bem remunerados no Brasil, mas seus ganhos médios diminuíram em 13% desde 2012. Por outro lado, desenvolvedores de websites e multimídia experimentaram o maior aumento salarial no período, com um impressionante acréscimo de 91% nos ganhos médios, ajustados à inflação.

Esses dados foram constatados após uma pesquisa realizada pelo FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas). Continue a leitura abaixo e saiba mais informações sobre as profissões que estão em alta.

Entenda mais detalhes sobre a pesquisa

A pesquisa se baseou nas 126 ocupações listadas na Pnad Contínua do IBGE, focalizando especificamente trabalhadores do setor privado com educação superior que ocupam posições com rendimentos superiores à média nacional do trabalhador (R$ 2.836). Os resultados foram comparados entre o segundo trimestre de 2012 e o segundo trimestre de 2023.

Apenas quatro das 17 ocupações mais bem remuneradas apresentaram valorização salarial em relação a 2012. Desenvolvedores de websites e multimídia lideraram o ranking, com um aumento médio superior a 90%.

Matemáticos, estatísticos e atuários (os quais são especialistas em gerenciamento de risco financeiro) registraram um aumento de 50%. Desenvolvedores de programas e aplicativos tiveram um aumento de 39%, enquanto desenhistas e administradores de bancos de dados viram seus ganhos subirem em 30%.

Média salarial do 2º trimestre de 2023 e comparativo com 2012

Profissionais de TI reinam absolutos

Quase todas as profissões que experimentaram aumento salarial estão relacionadas à área de Tecnologia da Informação (TI). Em entrevista ao Uol, Janaína Feijó, pesquisadora responsável pelo estudo, explicou que a demanda por profissionais de TI está em constante crescimento, enquanto o número de trabalhadores com esse conhecimento é limitado.

Segundo ela, é uma tendência que os empregadores ofereçam salários mais elevados para atrair esses profissionais. O mercado de trabalho tem demonstrado uma crescente demanda por profissionais de TI, sendo esta uma das principais transformações no cenário de empregos global.

Engenharia em queda

Profissões mais tradicionais observaram uma queda nos ganhos médios. Por exemplo, o salário médio dos engenheiros químicos diminuiu em 52% entre 2012 e 2023. Engenheiros civis e economistas também enfrentaram uma redução significativa, com uma queda de 41% e 39%, respectivamente.

Janaína atribui essa queda nos salários médios à recessão econômica da década passada, que começou em 2014, bem como ao aumento do desemprego durante a pandemia. Ela também menciona a transição de empregos com carteira assinada para trabalhos autônomos como um fator contribuinte.

Áreas de tecnologia continuarão subindo

É importante observar atentamente as mudanças no mercado de trabalho. A pesquisadora do FGV Ibre acredita que as áreas consideradas mais tecnológicas continuarão a ganhar destaque nos próximos anos. No entanto, Janaína adverte que apenas um diploma não será suficiente para se destacar.

Os relatórios globais sobre a proliferação da inteligência artificial sugerem que, com o tempo, profissões mais repetitivas e operacionais serão substituídas por máquinas. Por outro lado, aquelas que exigem habilidades além do conhecimento específico terão pouca probabilidade de serem substituídas.

“A valorização da TI aumentará com o tempo, mas também haverá uma valorização significativa das habilidades interpessoais, capacidade de proposição e inovação (soft skills)”, concluiu Janaína Feijó.

*Com informações do Uol.