Banco do Brasil libera R$ 20 MIL em saque; seu CPF está na lista?

Banco do Brasil disponibiliza a oportunidade de sacar até R$ 20.000 do governo para fazer financiamentos. A medida tem como objetivo fortalecer o setor de turismo nacional em parceria com o governo federal.

O programa de crédito tem como foco impulsionar o turismo interno, oferecendo aos correntistas do Banco do Brasil a possibilidade de adquirir pacotes e serviços turísticos dentro do território nacional. Continue lendo para saber mais detalhes.

Banco do Brasil libera saque de R$ 20 mil. Veja como fazer. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Banco do Brasil: saque de R$20 mil está disponível

Os beneficiados poderão parcelar o pagamento em até 60 meses, com o início do pagamento ocorrendo somente após 60 dias da contratação. A parcela mínima mensal é estabelecida em R$50 e é debitada automaticamente da conta do titular.

Para acessar esta linha de crédito, é necessário ser correntista do Banco do Brasil, possuir um limite de crédito ativo e uma Chave Pix registrada. O processo de contratação pode ser realizado por meio do aplicativo do banco, disponível para dispositivos Android e iOS, ou presencialmente em uma agência.

No intuito de tornar as viagens mais acessíveis, o programa do Banco do Brasil em parceria com o governo busca promover o turismo nacional. A seguir, confira três destinos dentro do Brasil que proporcionam experiências incríveis, sem comprometer o orçamento.

“Conheça o Brasil: Realiza” entenda como funciona

Com o objetivo de revigorar o setor de turismo, que enfrentou desafios devido às crises recentes, como a pandemia do Covid-19, o Banco do Brasil, em colaboração com o Ministério do Turismo, apresentou uma proposta inovadora.

O programa “Conheça o Brasil: Realiza,” tem como objetivo tornar as viagens nacionais mais acessíveis. Com condições atrativas, como taxa de juros mensal de 1,790%, o programa permite o financiamento de pacotes de viagem e passagens aéreas em até 60 parcelas mensais. O clienteainda pode financiar até R$ 20 mil da viagem com o banco e começar a pagar 60 dias após a contratação.

O programa também apresenta iniciativa para fomentar a comercialização de passagens aéreas. Em uma ação conjunta, o Banco do Brasil, em parceria com o Ministério, também lançou o programa “Conheça o Brasil: Voando.” Este programa tem como objetivo unir esforços do governo e do setor privado, buscando promover o turismo interno e tornar a aviação civil mais acessível.

Quem pode participar do programa?

A adesão ao programa é descomplicada. Destinada a correntistas pessoas físicas do Banco do Brasil, a iniciativa permite que os interessados financiem pacotes ou serviços turísticos com parcelas mínimas de R$ 50, debitadas diretamente de suas contas.

Os pré-requisitos? Ter um limite de crédito ativo, uma Chave Pix registrada e o desejo de explorar mais o Brasil. A contratação pode ser realizada através do aplicativo do banco ou, pessoalmente, em uma de suas agências. Para tornar o processo ainda mais simples, ao escolher o destino turístico em uma empresa parceira, o cliente só precisa escanear um QR Code para iniciar o processo de contratação.

As empresas de turismo que tem interesse em aderir à iniciativa do Banco do Brasil precisam estar cadastradas no Cadastur. Entre os benefícios, estão o aumento do número de parcelas para o cliente, recebimento integral via Pix e a oportunidade de impulsionar suas vendas.

Veja opções de viagem para usar a linha de crédito

A primeira opção é a Serra da Canastra, localizada em Minas Gerais, que convida os amantes do ecoturismo a explorar suas belezas naturais, como a Cachoeira Casca D’anta e o Complexo do Capão Forro. Esta alternativa se mostra econômica, especialmente para aqueles que optarem por viajar de carro e desfrutar das maravilhas locais.

Outra escolha é Sana, no Rio de Janeiro, um refúgio para os apreciadores da natureza, situado a apenas 160 km da capital do estado. O local oferece atrações como a Cachoeira das 7 quedas e a Cachoeira do Escorrega.

Por último, temos Maceió, em Alagoas, renomada por suas praias com águas mornas e cristalinas, além de uma gastronomia irresistível. Essa opção se revela econômica para quem busca paisagens deslumbrantes e deliciosas iguarias culinárias.

