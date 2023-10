Mais de 500 MILHÕES de downloads: Google encerrará app em 3 meses

Em menos de 90 dias, um querido aplicativo que era usado por várias pessoas e ao todo, contava com mais de 500 milhões de download, irá chegar ao fim. Trata-se do Google Podcasts, que foi lançado há alguns anos mas em 2024, chegará ao fim. Embora muitos usuários usassem ele no dia a dia, uma nova opção será dada para eles, entenda o motivo e qual será a alternativa ao aplicativo.

Google irá descontinuar aplicativo bastante famoso, saiba qual | Imagem de Prashant Gautam por Pixabay

O sucesso dos podcast

Há alguns anos, o formato de podcast surgiu e chamou a atenção de todos. Pois era uma maneira divertida e simples de ter acesso a uma gama de conteúdos únicos, dos mais diversos nichos, indo desde notícias do cotidiano até mesmo estudos para provas da faculdade, por exemplo.

Pensando no sucesso que obteve, a empresa Google lançou em 2018 um aplicativo focado somente nisso, o Google podcast, através dele, de maneira gratuita, era possível ouvir vários podcasts dos mais variados nichos.

O aplicativo fez tanto sucesso, que alguns anos depois, foi lançado uma versão dele até para o sistema concorrente, isto é, o iPhone. Mas mesmo assim, ele não deve prosseguir por muito tempo com os usuários.

Por que ele será descontinuado?

A descontinuação do aplicativo já era prevista por especialistas do setor, por conta que no início do ano, o Google implementou ao YouTube Music a possibilidade dos usuários escutarem os podcast, nos EUA, nem é necessário uma assinatura paga para isso.

E vendo o sucesso que aconteceu devido a decisão, a empresa anunciou que tornaria os podcast gratuitos em todo o globo também, através do YouTube Music, isso deve acontecer completamente ainda em 2023.

No blog oficial do YouTube, um post explicou exatamente o que irá acontecer. Isto é, em 2024, todas as atenções e esforços serão direcionados em melhorar a experiência dos usuários no Music do YouTube, tornando o acesso ainda mais simples e acessível.

Como migrar para o YouTube Music?

A migração é bastante simples, basta que o usuário desinstale o Google Podcast e vá até a loja de aplicativos e efetue o download do YouTube Music, feito isso, ao instalar, basta apenas realizar o login necessário e pronto.

Lembrando que a decisão também foi baseada em uma pesquisa realizada pela empresa, que constatou algo interessante, isto é, que desde que houve o lançamento de podcast no Google Music, 23% dos usuários afirmaram que utilizavam mais a plataforma do que o Google Podcast.

Portanto, basta baixar e pronto. Em 2024, o antigo aplicativo será descontinuado, por isso, a orientação para desinstalá-lo de imediato.

