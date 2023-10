CONFIRMADO! Até R$ 5.800 do governo para ESTES brasileiros

Com o objetivo principal de ampliar as oportunidades disponíveis para jovens em situação de vulnerabilidade social, o governo anunciou uma oportunidade única de bolsa de estudos para estudantes universitários. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda os valores, regras, e como se inscrever para concorrer a esta oportunidade.

Bolsas para universitários

O Governo do Estado de Goiás apresentou recentemente uma iniciativa voltada para a inclusão e apoio aos estudantes universitários.

Trata-se do lançamento de um novo programa de bolsas de estudo, com pagamentos que podem alcançar até R$ 5.800. O principal objetivo desta proposta é ampliar as oportunidades disponíveis para jovens em situação de vulnerabilidade social. Continue a leitura, abaixo, e saiba mais detalhes.

Período de inscrição e benefícios

O período de inscrição para o programa está definido para ocorrer entre 08 e 19 de janeiro de 2024. Os beneficiários selecionados receberão o apoio no primeiro semestre de 2024, incluindo a cobertura da taxa de matrícula.

Além disso, os contemplados terão acesso a suporte socioassistencial e à plataforma do Banco de Oportunidades.

Desenvolvimento profissional e oportunidades

O programa oferece cursos gratuitos para o aprimoramento profissional, facilitando o encaminhamento para estágios e oportunidades de emprego. Além disso, ele promove a participação dos beneficiários em iniciativas sociais. A seguir, você encontrará informações detalhadas sobre como se candidatar para obter as bolsas de estudo.

Valor da bolsa dependerá do curso escolhido

Dentre as 4 mil bolsas anunciadas, 1.000 são bolsas integrais e 3.000 são bolsas parciais. As bolsas integrais cobrem 100% da mensalidade, até o limite de R$ 1.500, enquanto as bolsas parciais abrangem 50% da mensalidade, até o máximo de R$ 650.

No entanto, os estudantes que optarem por cursos de Medicina ou Odontologia têm a possibilidade de receber uma bolsa integral de R$ 5.800 ou uma bolsa parcial de R$ 2.900.

Critérios de seleção

Para se qualificar para o programa ProBem, os candidatos devem atender a alguns critérios essenciais. É fundamental que o estudante esteja registrado no Cadastro Único (CadÚnico) e já tenha assegurado sua vaga em uma Instituição de Ensino Superior (IES) no estado de Goiás.

Como serão selecionados os beneficiários?

Diferentemente de uma seleção baseada apenas no desempenho acadêmico, o edital do governo adota uma abordagem mais abrangente para compreender e atender às diversas necessidades das famílias.

Para isso, a seleção das bolsas de estudo utiliza o Índice Multidimensional de Carências das Famílias Ampliado (IMCF-A), que avalia várias vulnerabilidades presentes nas famílias cadastradas no CadÚnico.

Os candidatos serão avaliados e classificados levando em consideração os seguintes critérios:

Composição e perfil da família;

Desafios relacionados ao acesso ao trabalho e fontes de renda;

Obstáculos ao acesso à educação e nível educacional;

Restrições no acesso a recursos essenciais, como bens e serviços;

Condições de moradia.

