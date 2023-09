Fase 3 do Desenrola Brasil pode quitar SUAS DÍVIDAS; veja quando

Iniciativa do Governo Federal, o programa Desenrola Brasil tem como objetivo oferecer oportunidade para a renegociação de dívidas, regularizando a situação financeira e, assim, melhorando o acesso ao crédito e às atividades financeiras em geral para milhões de brasileiros. Cada fase do programa é lançada em momentos específicos, com regras e condições estabelecidas pelo governo.

E a terceira etapa do Desenrola Brasil já está chegando! Com a chegada Fase 3 do programa, os brasileiros terão mais uma oportunidade para renegociar suas dívidas com muitos descontos. Mas como vai funcionar? A seguir, continue lendo e saiba tudo sobre o novo momento do Desenrola Brasil, quais os pré-requisitos para quem quer optar pelo programa e como fazer, de forma prática, para solucionar as dívidas.

Terceira fase do Desenrola Brasil está chegando. Veja novidades. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil: sucesso na fase 1 e 2

A primeira etapa do programa Desenrola Brasil, destinada à Faixa 2, teve início em 17 de julho. Esta fase teve como objetivo promover a renegociação de brasileiros que possuem dívidas em bancos, com renda mensal bruta de até R$ 20 mil. Nesta etapa, até o dia 22 de setembro, cerca de 1,9 milhão de contratos foram renegociados, totalizando R$ 14,3 bilhões em dívidas negociadas sob o programa de renegociação de dívidas do Governo Federal.

Na segunda etapa, que também teve início em julho foi a vez de 6 milhões de brasileiros que estavam com o nome sujo, em função de dívidas bancárias até R$ 100,00, regularizarem a situação financeira. E quais seriam as premissas para renegociar as dívidas através da Fase 3 do Desenrola Brasil? A seguir, entenda os detalhes e veja se você se enquadra no perfil para esta etapa do programa.

Desenrola chega na fase 3: entenda pré-requisitos

A terceira fase do Desenrola Brasil está programada para iniciar na primeira semana de outubro. Nesta fase, será lançada uma plataforma, em que os interessados poderão renegociar suas dívidas com descontos para pagamentos à vista ou parcelar em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês.

Na terceira etapa do programa, poderão renegociar suas dívidas aqueles que possuem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00 em 2023) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além destes pré-requisitos, serão elegíveis para negociação dívidas de até R$ 5 mil.

Como renegociar dívidas através da fase 3 do programa

Para efetuar a renegociação de suas dívidas através da fase 3 do programa Desenrola Brasil, é necessário realizar o cadastro no gov.br previamente, sendo necessário estar no nível Prata ou Ouro. Veja o passo a passo: