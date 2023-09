Reparação por dano moral contra o INSS; veja quando pedir

Sim, existe a possibilidade de ser indenizado por dano moral pelo INSS. No entanto, antes de mais nada, é importante lembrar que situações que causam aborrecimentos sem prejuízos concretos não garantem direito à indenização. Então, em quais circunstâncias o dano moral pode ser configurado e a justiça pode ser acionada? Continue a leitura, a seguir, e conheça quatro situações possíveis para buscar seus direitos.

Saiba quatro casos onde o segurado pode buscar a justiça para ser indenizado pelo INSS por danos morais. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Buscando os seus direitos

Você sabia que é possível buscar reparação judicial contra as práticas inadequadas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que causem danos aos segurados? Sim, é possível! No entanto, vale ressaltar: os tribunais entendem que só deve haver reparação quando existe comprovação efetiva do dano.

Continue a leitura, logo abaixo, para entender quais casos se enquadram dentro das possibilidades de um eventual reparo indenizatório por dano moral.

Leia mais: INSS emite aviso HOJE (28) e anima TODOS os segurados

4 Causas para buscar dano moral contra o INSS

Antes de mais nada, é importante lembrar que situações que causam aborrecimentos sem prejuízos concretos não garantem direito à indenização. Então, em quais circunstâncias o dano moral pode ser configurado e o Poder Judiciário acionado? Veja, logo a seguir, quatro exemplos claros.

1. Atraso na análise do pedido

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou um acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal (MPF) para alterar os prazos de análise do INSS. Com essa mudança, o INSS tem prazos específicos para responder aos pedidos de diferentes benefícios. Contudo, muitos segurados reclamam da demora na análise dos pedidos, gerando insegurança financeira e estresse. Se o INSS não cumprir o prazo legal para responder ao seu pedido, é possível acionar a Justiça para pedir agilidade no processo e até mesmo dano moral, se comprovado.

2. Indeferimento de pedido

A negativa indevida do pedido feito pelo segurado pode gerar dano moral, pois coloca em risco a subsistência do indivíduo, principalmente em casos de pessoas de baixa renda. Se for constatado o erro do INSS em sua decisão, a reparação dos danos morais é devida.

3. Atraso na liberação do benefício concedido

Essa é outra reclamação comum, ocorrendo na fase de concessão do benefício previdenciário. O atraso excessivo na liberação do pagamento do benefício ou da aposentadoria ao contribuinte pode gerar o dever de indenização por dano moral.

4. Averbação de direito adquirido na justiça trabalhista

O beneficiário que teve mudança salarial ou que teve algum período de trabalho onde exerceu suas funções sem carteira assinada precisa trazer essas informações para o INSS através da averbação de sentença trabalhista. Estes procedimentos podem ser feitos pela via administrativa, mas geralmente são indeferidos, tornando importante buscar a via judicial.

O que comprova o dano moral?

É fundamental demonstrar a violação à honra, imagem, saúde psicológica e demais direitos da personalidade de uma pessoa que sofreu dano moral. Assim, provas de que o segurado passou por dificuldades, endividou-se, ficou sem remédios de uso contínuo, entre outros, podem servir para demonstrar que a ação praticada pelo INSS não foi um simples erro, mas colocou em risco o próprio sustento do segurado lesado.

Documentação necessária

Para iniciar o processo judicial, reúna a documentação relevante para o seu caso, incluindo:

Xerox do processo administrativo (disponibilizado no MEU INSS);

Comprovantes de contribuição;

Laudos médicos;

CNIS;

Certidão de trânsito em julgado da ação trabalhista (no caso de averbação de sentença);

Certidão relacionada ao período de contribuição (em casos de averbação por tempo trabalhado).

Demora para pagar diferenças de revisão de aposentadoria

Em situações em que o INSS demora mais que o tempo habitual para responder a uma revisão de benefícios, também há possibilidade de se pedir indenização por danos morais junto à justiça.

Existem casos conhecidos onde o instituto não havia respondido a solicitação do segurado por mais de 12 meses. Após análise do caso, o juiz pode determinar que o INSS faça o pagamento correspondente às diferenças da revisão de benefícios previdenciários, além de uma indenização por dano moral, pela demora em cumprir com o pagamento inicial.

Tempo de um processo contra o INSS

O andamento e a conclusão de uma ação judicial para requerer dano moral contra o INSS depende muito das circunstâncias do processo. De maneira geral, um processo contra o INSS pode levar entre 1 a 2 anos.

Leia também: Como saber se é o INSS ou um golpista te ligando