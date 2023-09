BOMBA! Depois de 30 anos, Banco do Brasil encerra serviço aos Brasileiros

Um dos mais tradicionais bancos do país anunciou o encerramento de uma modalidade de serviço oferecida desde sua implementação, em 1985. Segundo o Banco do Brasil, a extinção da categoria de transação financeira se deve ao sucesso unânime do Pix a nível nacional. Continue a leitura, a seguir, e entenda qual ferramenta deverá sair de circulação até o início do ano que vem.

Banco do Brasil anuncia encerramento da modalidade de transferência DOC. | Foto: Reprodução

Bom enquanto durou

O Banco do Brasil, uma das principais instituições financeiras do país, recentemente anunciou que encerrará um de seus serviços mais utilizados por longas décadas. Esta decisão, que pegou muitos de seus clientes de surpresa, foi comunicada ao público através de um anúncio oficial.

Ativo desde 1985, DOC sai de cena

A ferramenta em questão é o sistema de transferência conhecido como DOC (Documento de Ordem de Crédito), que vem perdendo gradativamente sua popularidade com o rápido crescimento do Pix, o novo sistema de transferências instantâneas do Brasil.

De acordo com informações do portal ‘Valor Investe’, esta mudança se deve à impressionante evolução das transferências instantâneas, que registraram mais de 24 bilhões de transações somente em 2022. Consequentemente, várias instituições bancárias de renome, incluindo o próprio Banco do Brasil, estão desativando este serviço tradicional. A data prevista para o encerramento deste serviço pelo Banco do Brasil é outubro de 2023.

Descontinuidade com prazo

Vale lembrar que a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) já havia estabelecido um prazo final para a descontinuação do DOC. A data prevista é dia 29, o último dia de fevereiro do ano que vem, e está se aproximando rapidamente, e à medida que ela chega, mais bancos deixarão de oferecer transferências via DOC.

Para os clientes desses bancos, é importante estar atento às novas maneiras de realizar transferências. “O uso dessas operações vem caindo continuamente nos últimos anos, principalmente após o lançamento do Pix, em novembro de 2020”, afirmou a Febraban em maio deste ano, quando o fim do DOC foi anunciado.

O lançamento do Pix

No mundo financeiro, o Pix se tornou um sinônimo de pagamento instantâneo prático, rápido e unânime. Este método de transferência rápida foi um dos principais responsáveis pelo fim do DOC.

Lançado em 5 de outubro de 2020, o Pix rapidamente se tornou um dos métodos de transferência mais utilizados pelos brasileiros. Sua eficiência e conveniência revolucionaram o cenário bancário do país, levando ao declínio gradual de sistemas mais antigos como o DOC.

*Com informações do Valor Investe