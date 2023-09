NOVOS problemas do iPhone 15 são revelados; veja o que fazer

Os lançamentos mais recentes da Apple, os novos modelos de iPhone, rapidamente ganharam a preferência dos consumidores norte-americanos após seu lançamento na sexta-feira (22). No entanto, parece que nem tudo está indo como planejado para alguns dos novos proprietários desses dispositivos. Problemas técnicos surgiram, levando a experiências menos do que ideais para os usuários. Para aqueles que estavam esperando perfeição técnica, essas falhas podem ter sacudido sua fé na marca Apple, mesmo que por um momento.

Alguns proprietários de iPhone relataram um loop com o logo da Apple após a configuração. Foto: divulgação

Problemas no novo iPhone?

Os problemas relatados não são universais, mas estão causando frustrações. Alguns usuários estão enfrentando o que parece ser um loop infinito do logo da Apple durante certas operações. Mark Gurman, da Bloomberg, em seu boletim informativo Power On, descreveu que “todos os modelos do iPhone 15 são fornecidos com um bug que pode tornar o dispositivo inoperante se os usuários optarem por transferir suas informações diretamente de um iPhone antigo”. Este bug parece interferir durante o processo de transferência de dados de dispositivos antigos para os novos, fazendo com que o smartphone fique travado no logo da marca indefinidamente. Para aqueles que se depararam com este problema, o dilema se torna um ponto de estresse desnecessário, gerando questionamentos sobre a confiabilidade desses novos modelos.

A Apple, em resposta, estabeleceu uma página de suporte intitulada “Se o seu novo iPhone ficar preso no logo da Apple ao transferir do dispositivo anterior”. A solução proposta envolve uma série de passos, começando pela reinicialização do novo iPhone e a conexão do mesmo a um computador. A partir daí, são necessários diversos procedimentos, envolvendo pressionar e soltar rapidamente os botões de volume, mantendo pressionado o botão lateral até que o logo da Apple apareça, restaurar o dispositivo através do Finder ou iTunes, e proceder com o processo de configuração, instalando o iOS 17.0.2. Finalmente, os usuários podem transferir seus aplicativos e dados, e, com alguma sorte, respirar aliviados enquanto aproveitam seus novos telefones.

Contudo, existe também uma alternativa para aqueles que ainda não iniciaram o processo de transferência de dados. Os usuários podem optar por configurar o telefone como um novo dispositivo, instalar o iOS 17.0.2, restaurar o iPhone e, posteriormente, proceder com a configuração do telefone com seus dados originais. Embora tais problemas técnicos possam ser uma fonte de aborrecimento, especialmente para aqueles que acabaram de adquirir seus novos dispositivos, a Apple assegura que eles não são insuperáveis.

A Apple ainda não esclareceu o quão disseminado é esse problema, mas já se mostra proativa em fornecer soluções, mostrando sua constante busca por manter a confiança do consumidor. Contudo, essas questões levantam dúvidas a respeito da qualidade do controle de qualidade dos produtos recém-lançados da marca, e se a empresa estará atenta para evitar recorrências de tais problemas em futuros lançamentos.

A empresa, conhecida por seu ecossistema integrado e pela robustez de seus dispositivos, deve estar ciente de que tais falhas, mesmo que minoritárias, podem abalar a percepção do consumidor a respeito de sua confiabilidade. Para uma marca que prima pela experiência do usuário e pela entrega de produtos de alta qualidade, cada detalhe conta.

Aprimoramento contínuo

Enquanto os novos iPhones continuam sendo um objeto de desejo para muitos, é essencial que a Apple continue aprimorando seus produtos e resolvendo rapidamente quaisquer problemas que surjam, para manter a lealdade de seus consumidores e o status de inovação e qualidade pelos quais é conhecida mundialmente.

Dessa forma, o que inicialmente é um momento de excitação pela aquisição de um novo dispositivo, torna-se uma lição sobre a importância da atenção aos detalhes, da resolução de problemas e da constante busca pela excelência, aspectos que a Apple e seus consumidores valorizam profundamente.

