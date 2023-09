9 tipos de personalidades e UM deles é o seu: descubra qual

O conhecimento profundo da própria personalidade pode abrir portas para uma compreensão íntima das motivações, interações e relações individuais. No universo da psicologia, uma metodologia chamada eneagrama surge como ferramenta reveladora dos diferentes aspectos da psique humana, sendo frequentemente utilizada em contextos profissionais para desvendar as diversas facetas da personalidade. Este método intrigante e revelador merece uma exploração detalhada.

Conhecer as diferentes personalidades é essencial para entender as interações humanas. Foto: divulgação

Tipos de personalidades

O eneagrama é um sistema robusto que analisa as características, o modo de pensar, sentir e agir das pessoas. Este sistema revela nove tipos distintos de personalidades, cada uma com suas singularidades, que foram profundamente exploradas por Ian Morgan Cron, psicoterapeuta renomado e autor do best-seller “The Road Back To You”. Cron ilustra que tais características são moldadas desde a infância, sendo adotadas como mecanismos de enfrentamento, proteção e navegação no complexo universo dos relacionamentos humanos.

Veja também: O que a data do seu aniversário é capaz de revelar sobre sua personalidade

Conforme explicado pelo American Journal of Psychiatry, cada tipo de personalidade dentro do eneagrama tem um medo, um desejo básico e um padrão de comportamento previsível, tanto em momentos de segurança quanto em situações de estresse. O reconhecimento dessas personalidades pode contribuir significativamente para a autoaceitação e o crescimento pessoal.

O primeiro tipo, denominado Perfeccionista, foca intensivamente em seguir regras e procedimentos corretos, com um comprometimento profundo para evitar falhas. Este tipo almeja a perfeição e é marcado por uma rigidez moral e ética, porém, essa busca pode ser autodestrutiva, levando a autocríticas severas.

O segundo tipo, o Ajudante, é aquele que procura constantemente oferecer apoio e assistência aos que estão à sua volta, necessitando ser amado e se sentir necessário. Este tipo é marcado pela generosidade, muitas vezes deixando de lado suas próprias necessidades em prol do bem-estar alheio.

Já o Empreendedor, o terceiro tipo, está em uma busca incessante pelo sucesso e aceitação, sempre almejando demonstrar competência e conhecimento. Este tipo preocupa-se intensamente com a imagem que projeta, buscando a validação externa constantemente.

Cada tipo tem seus desafios e potencialidades, como o Criativo, que busca singularidade e expressão emocional autêntica, mas que pode lutar contra o ciúme e a instabilidade emocional. O Investigador, que busca conhecimento e auto-suficiência, pode se tornar isolado e desconectado de suas emoções.

O Gente Boa, que busca segurança e valoriza relações amigáveis, pode enfrentar a ansiedade e dúvidas constantes, enquanto o Otimista, motivado pelo desejo de felicidade e aventura, pode ignorar seus próprios limites e fugir da dor.

O Desafiador, por sua vez, luta pelo controle e liderança, tendo dificuldades em lidar com vulnerabilidades e falhas. E, por fim, o Pacificador, que valoriza a harmonia e busca evitar conflitos, pode, paradoxalmente, acumular frustrações e explodir em momentos de raiva.

Tríades

Além da individualidade de cada tipo, o eneagrama se divide em três tríades: a Tríade do Corpo ou Intestino, a Tríade do Coração e a Tríade da Cabeça, as quais agrupam tipos com semelhanças em suas formas de processar o mundo, resolver problemas, e lidar com emoções e pensamentos.

Para uma avaliação precisa de qual tipo de eneagrama melhor representa um indivíduo, diversos testes estão disponíveis, sendo o Questionário Integrativo de Eneagrama (iEQ9) e o Indicador de Tipo de Eneagrama Riso-Hudson (RHETI) alguns dos mais reconhecidos e recomendados por especialistas, como o próprio Ian Morgan Cron e Gregory, ambos acessíveis respectivamente em http://ieq9.com/ e no Instituto Eneagrama.

Em suma, o eneagrama oferece um rico panorama das multifacetas da personalidade humana, proporcionando uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ao compreender a própria essência e os padrões comportamentais, é possível construir relações mais harmoniosas e uma vida mais equilibrada.

Veja também: O que o seu cabelo revela sobre a sua personalidade? Entenda agora