“Moeda BOLADA”: valor pode saltar de R$ 1 para R$ 1.400,00

É bem provável que, nos últimos tempos, você tenha visto com uma certa frequência o quanto uma moeda antiga pode ser considerada extremamente valiosa nas mãos das pessoas certas. Seja pelo valor histórico, pelo número limitado de sua produção ou até mesmo por alguma característica incomum, certas redondinhas de metal têm se transformado em verdadeiros tesouros no mundo numismático. Confira, a seguir, o caso de uma moeda de R$ 1 que pode valer mais de R$ 1 mil.

Conheça a moeda de R$ 1,00 que pode valer mais de R$ 1.400 nas mãos de colecionadores. | Foto: Mathieu Stern / Unsplash

Moedinha de valor

No Brasil, o interesse por moedas raras tem crescido entre colecionadores e entusiastas da numismática. A recente notícia de uma moeda rara de 1 real sendo vendida por R$ 1.400 só ressalta o potencial de valorização dessas preciosidades que, até pouco tempo atrás, só serviam como troco, ou acumulavam poeira em algum cofrinho na gaveta.

No entanto, nos dias de hoje, seja por erros de cunhagem, edições limitadas ou particularidades históricas, essas moedas podem se transformar em verdadeiros tesouros para aqueles que as possuem. O encanto por estas peças transcende seu valor monetário, envolvendo a história, arte e cultura que cada moeda carrega. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o valor de uma moeda de apenas 1 real que a torna verdadeiramente especial.

Entendendo a prática de colecionar moedas

Colecionar moedas, especialmente as raras, é um hobby fascinante que atrai pessoas de todas as idades e origens. Esta prática envolve a busca, aquisição e preservação de moedas antigas, incomuns ou de valor histórico e numismático significativo. Os colecionadores de moedas valorizam a história, arte e cultura que esses objetos representam. Eles podem se concentrar em colecionar moedas de um país específico, de um período histórico determinado ou até mesmo moedas temáticas, como aquelas relacionadas a esportes, personalidades famosas ou eventos importantes, como as olímpiadas de 2016, a qual já mencionamos em uma matéria recente.

Investimento levado a sério

Acima de tudo, as moedas raras são particularmente desejadas, muitas vezes devido à sua raridade, erros de cunhagem ou designs especiais. A procura por estas moedas pode levar os colecionadores a pesquisas aprofundadas, visitas a feiras numismáticas e leilões, e até mesmo viagens em busca de peças únicas. Além do prazer estético e histórico, a coleção de moedas também pode ser um investimento sólido, já que algumas moedas raras podem se valorizar significativamente ao longo do tempo.

O que valoriza uma moeda?

As principais características que valorizam uma moeda incluem: exemplares feitos para ocasiões especiais; modelos com falhas de impressão ou fabricação; pequena quantidade produzida; escassez de unidades em circulação no país.

Quando uma moeda é considerada rara?

No Brasil, o Banco Central (BC) é o responsável por encomendar o dinheiro que a Casa da Moeda produz. Em certos momentos, o BC solicita a produção de alguns modelos especiais e limitados de moedas para celebrar datas ou eventos importantes. Esses modelos normalmente possuem um preço bem elevado, pois são raros e exclusivos. Mas também existem moedas que valem muito por serem fabricadas em pequena quantidade.

É o caso de uma moeda de 1 real de 1999, que possui apenas 3.840.000 exemplares e está atraindo a atenção dos colecionadores brasileiros. Este número pode parecer grande, mas é muito pequeno se comparado com os outros anos. Normalmente, são produzidas milhões de moedas de 1 real a mais todos os anos no Brasil. Esta moeda de 1999 é a que tem a menor quantidade de todas as moedas do Plano Real.

A moeda de 1 real que pode render até R$1.400

Esta moeda é muito rara, pois quase não se encontra mais em circulação no Brasil. Muitas provavelmente já podem ser consideradas como perdidas, mas ainda há chances de receber uma moeda de 1 real de 1999 como um eventual troco, mesmo que isso seja pouco provável. O que torna esta moeda rara não é nenhum defeito de fabricação ou alguma particularidade, mas sim a sua baixa tiragem.

Quem tem essa moeda pode ganhar até R$ 650, conforme a avaliação de especialistas. No entanto, há uma variação que aumenta o valor da moeda. No momento em que você gira a moeda na vertical, o verso ficará na mesma posição do anverso. Esta é a versão que vale até R$ 650, mas há moedas que, ao girá-las na vertical, o verso fica invertido. Estas são as mais valiosas, podendo chegar a R$ 1.400.

Como negociar as moedas raras?

Existem muitas moedas raras em circulação, mas nem todos os seus proprietários sabem como se desfazer delas ou trocá-las por outras coisas. Na internet, é fácil encontrar brasileiros que desejam vender ou trocar moedas ou cédulas antigas, mas muitos não têm ideia de como fazer isso. Para uma moeda rara valer mais, ela deve: não ter riscos; ter a imagem nítida e sem sujeira; ter todas as marcas e sinais de fabricação.

Sites especializados e colecionadores

As moedas que atendem a estas condições certamente serão mais fáceis de vender, pois são as mais desejadas pelos colecionadores. Por fim, os proprietários de moedas raras podem anunciar seus exemplares em sites especializados, ou em sites de venda online, como Shopee, Mercado Livre e outros. Há muitos colecionadores dispostos a pagar bem por moedas raras, e esta é uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra sem muito trabalho.

