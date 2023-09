Brasileiros da tecnologia estão na lista de BILIONÁRIOS 2023; veja os 6 nomes

A indústria tecnológica, conhecida por sua capacidade de gerar riqueza excepcional, parece ter um impacto diferente no cenário brasileiro, onde apenas uma fração de bilionários é representativa deste setor. Enquanto nomes como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates dominam rankings globais de bilionários, no Brasil, o tecido empresarial tecnológico enfrenta uma série de obstáculos que parecem limitar a acumulação de riqueza neste setor.

A tecnologia é o terreno fértil para a ascensão de bilionários em todo o mundo. Foto: divulgação

Bilionários brasileiros

No panorama mundial, figuras emblemáticas da tecnologia, como Elon Musk da Tesla, com uma fortuna de US$ 256 bilhões, Jeff Bezos da Amazon, avaliado em US$ 154 bilhões, e Bill Gates da Microsoft, com um patrimônio líquido de US$ 109 bilhões, evidenciam o poder econômico desse campo. De acordo com os rankings mais recentes, sete dos dez indivíduos mais acaudalados do mundo fizeram fortuna no setor tecnológico.

Veja também: Bilionários poderão morar nesta cidade secreta; confira os detalhes

Contrastando com a tendência internacional, no Brasil, dos 280 bilionários, somente seis acumularam sua fortuna através da tecnologia, de acordo com a Lista Forbes de Bilionários Brasileiros 2023, disponível no site http://www.forbes.com.br/. Entre esses, destaca-se Eduardo Luiz Saverin, cofundador da Meta/Facebook, posicionando-se como o segundo brasileiro mais rico, com uma fortuna estimada em R$ 83,5 bilhões, superado apenas por Vicky Safra e seus R$ 87,6 bilhões.

O restrito número de bilionários tecnológicos no Brasil pode ser atribuído a uma série de fatores, como o investimento insuficiente em inovação, as elevadas taxas de juros e a maturação do mercado. Estes elementos, combinados com o ambiente empresarial do país, constituem um cenário desafiador para o surgimento de novos magnatas da tecnologia.

Entretanto, a presença de personalidades como Laércio José de Lucena Cosentino, com um patrimônio de R$ 1,5 bilhão proveniente da Totvs, e Daniel de Freitas, avaliado em R$ 1,2 bilhão pela Character.AI, demonstra que, mesmo com obstáculos, é possível prosperar nesta área no Brasil. Além destes, Ivan Toledo de Corrêa Filho (Sem Parar), Ernesto Mário Haberkorn (Totvs) e Michel Gora (Locaweb), todos com patrimônios circundando R$ 1 bilhão, complementam a lista de bilionários tecnológicos brasileiros.

A discrepância entre o setor tecnológico brasileiro e seus equivalentes internacionais sinaliza questões estruturais e operacionais profundas. O baixo investimento em inovação implica uma falta de fomento a iniciativas tecnológicas emergentes, refletindo na limitada representatividade do setor entre os bilionários brasileiros.

Adicionalmente, a prevalência de altas taxas de juros e a maturação do mercado brasileiro de tecnologia impõem barreiras adicionais ao crescimento e à acumulação de riqueza neste setor. Nesse contexto, os empresários brasileiros enfrentam desafios significativos para competir em pé de igualdade com magnatas tecnológicos internacionais e para posicionar suas empresas no cenário global.

Desenvolvimento tecnológico

A tecnologia, sendo um dos principais motores do desenvolvimento econômico contemporâneo, demanda um ambiente de negócios favorável, que incentive a inovação e a criação de valor. Assim, a sub-representação do setor tecnológico entre os bilionários brasileiros não é somente uma questão de desigualdade de riqueza, mas também uma reflexão do estado da indústria tecnológica no país.

A necessidade de políticas públicas eficientes e de um ecossistema de negócios propício é evidente. Sem estes, o Brasil corre o risco de permanecer à margem da revolução tecnológica global, comprometendo sua competitividade e seu desenvolvimento econômico.

Dessa maneira, a análise do panorama dos bilionários tecnológicos brasileiros revela não só discrepâncias de riqueza, mas também a urgência de reformulações estratégicas e operacionais no setor. Ao superar os desafios presentes e potencializar as capacidades inovadoras do país, o Brasil pode aumentar sua participação na economia tecnológica global e propiciar a emergência de novos líderes empresariais no setor.

Veja também: De 26 a 92 anos: estes são os BILIONÁRIOS mais velhos e mais jovens do Brasil