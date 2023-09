O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de uma série de benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, entre outros. Desde a última segunda-feira (25), o instituto começou o pagamento para segurados, tendo previsão de concluir os repasses até o início do próximo mês. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre quando você deve receber seu benefício.

Milhões de brasileiros receberão 1 salário-mínimo do INSS até 6 de outubro. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefícios garantidos até outubro

Na última segunda-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou uma nova fase de pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios para os segurados cadastrados.

Este cronograma de pagamentos beneficiará cerca de 37 milhões de pessoas até sua conclusão. Continue a leitura, logo abaixo, para entender a distribuição das datas de repasses para os segurados.

Distribuição de pagamentos do INSS

Para uma melhor organização dos pagamentos, o INSS separa os segurados em duas categorias: aqueles que recebem um salário mínimo por mês e aqueles que recebem valores superiores. O salário mínimo é o valor mínimo que um indivíduo pode receber, enquanto o teto atual é de R$ 7.507,49. A distribuição dos cidadãos pelas datas de pagamento é feita com base no último número do seu cartão de benefício, desconsiderando o dígito após o traço.

Quem são os beneficiários?

Os pagamentos da última segunda-feira foram destinados a beneficiários com número final 1 que recebem um salário mínimo por mês. Confira, logo abaixo, o calendário completo:

1. Beneficiários que ganham um salário mínimo

Beneficiários com cartão final 1 receberam seus pagamentos em 25 de setembro, seguidos por aqueles com cartão final 2 em 26 de setembro, cartão final 3 em 27 de setembro, cartão final 4 em 28 de setembro, cartão final 5 em 29 de setembro, cartão final 6 em 2 de outubro, cartão final 7 em 3 de outubro, cartão final 8 em 4 de outubro, cartão final 9 em 5 de outubro e, finalmente, cartão final 0 em 6 de outubro.

2. Beneficiários que ganham mais de um salário mínimo

Para aqueles que ganham mais de um salário mínimo, os beneficiários com cartões finais 1 e 6 receberam seus pagamentos em 2 de outubro, seguidos por aqueles com cartões finais 2 e 7 em 3 de outubro, cartões finais 3 e 8 em 4 de outubro, cartões finais 4 e 9 em 5 de outubro, e por fim, cartões finais 5 e 0 em 6 de outubro.

Como verificar os benefícios?

O INSS é responsável pelo pagamento de uma série de benefícios previdenciários e assistenciais, incluindo aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, seguro-defeso, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros.

Para obter mais informações, é necessário baixar o extrato de pagamento disponível no site ou no aplicativo Meu INSS, usando uma conta Gov.br para acessar o sistema. A plataforma também oferece vários serviços, como agendamento de perícias médicas e solicitação de novos benefícios.

