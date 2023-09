Mais do que Live NPC: 10 novas tendências do TikTok

A crescente plataforma TikTok, com seu gigantesco alcance de mais de um bilhão de usuários mensais, tornou-se um cenário fulcral para moldar diálogos e tendências globais, impulsionando, de maneira potente, tópicos que variam desde saúde mental a estilos de vestuário. É também um terreno fértil para discussões significativas, onde tópicos novos e diversificados emergem e provocam reflexões profundas sobre os limites da auto-monetização e os paradigmas morais em evolução, em um momento em que as repercussões econômicas ainda ecoam em diversos setores da sociedade.

Tendências no TikTok

Nos últimos tempos, uma nova tendência tem surgido e tem dominado as discussões: as “lives de NPC”. Esta nova onda de vídeos, que inicialmente foi percebida como absurda e improvável de ganhar adesão, transformou-se em um vetor robusto de engajamento, atraindo visualizações, comentários, likes e, por consequência, rendimentos. Issaaf Karhawi, uma pesquisadora renomada em comunicação digital da USP, manifestou preocupações sobre os impactos dessa tendência, discutindo a ética envolvida na monetização do “sujeito como mercadoria”, em um diálogo com a Forbes Brasil.

O universo de conteúdo no TikTok é vasto e multifacetado. Para os usuários assíduos, uma visita à plataforma pode ser uma viagem de horas através de uma diversidade de temas, variando de informações sobre sustentabilidade a vídeos curiosos e peculiarmente encantadores sobre veterinários e seus pacientes animais. O poder inegável do TikTok em estabelecer tendências está refletido em como ele influencia perspectivas sobre saúde, moda, e cultura. A plataforma se consolidou como um importante influenciador de opiniões e comportamentos, delineando os padrões de moda e estilo de vida.

No entanto, é crucial salientar que o TikTok não é um mero propagador de trivialidades. Ele se estende além, oferecendo uma ampla variedade de conteúdos educativos, informativos e profundos, que acumulam bilhões de visualizações. Temas como saúde mental, sustentabilidade, cultura popular, e tecnologia têm sido áreas de foco significativas, provando que a plataforma pode ser uma fonte enriquecedora de aprendizado e reflexão.

A variedade de tendências e conteúdos no TikTok é também demonstrada pelo relatório em tempo real da plataforma, que destaca interesses em áreas como vestuário, com destaque para crochê e tatuagens; beleza e cuidados pessoais, onde ASMR e avaliações de produtos são predominantemente procurados; e educação, com um crescente interesse em temas como astronomia e aprendizado de inglês.

No mundo dos jogos eletrônicos e animes, trechos de gameplays e séries de animação japonesa estão conquistando a atenção do público. Enquanto isso, na seção de notícias e entretenimento, danças virais e informações sobre celebridades lideram as preferências dos usuários. Surpreendentemente, na categoria saúde, termos como óleos essenciais e procedimentos médicos de variadas especialidades têm sido os mais procurados.

Os últimos meses também viram um aumento em conteúdos relacionados à organização pessoal, empresarial, financeira e acadêmica, evidenciando um interesse crescente em estratégias de organização e planejamento. Dicas de empreendedorismo, economia, criptomoedas, especialmente o Bitcoin, e informações sobre negócios pessoais e artísticos também têm ganhado destaque, refletindo a diversidade e profundidade de temas abordados na plataforma.

Apelo promocional

TikTok, além de ser um catalisador de tendências, tornou-se um espaço acolhedor para promoção de pequenos negócios e artistas independentes. No último mês, hashtags relativas a fotografia e personalização de objetos têm sido populares. Como em outras plataformas, o TikTok também viu uma enxurrada de conteúdos sobre o iPhone 15 e casas inteligentes, marcando sua relevância no campo tecnológico.

Com sua ampla gama de temas e tendências, o TikTok não apenas reflete, mas também molda a cultura contemporânea, mostrando ser um espaço de infinitas possibilidades e diversidade, que abrange desde os aspectos mais leves e divertidos da vida até questões profundas e significativas.

