Sempre que faz isso, está ESTRAGANDO o seu feijão; confira

Quem aprecia se aventurar na cozinha, seja para preparar um belo almoço ou uma sobremesa para uma ocasião especial, costuma se atentar com dedicação aos ingredientes e ao modo de preparado de cada prato. No entanto, na hora de se preparar o feijão, por exemplo, existe um erro que muitos cometem sem nunca terem tomado conhecimento disso, reduzindo o sabor e até mesmo o valor nutricional desse alimento rico em fibras. Descubra, logo abaixo, como deixar de repetir esta mancada na frente do fogão.

Descubra o principal erro que todos cometem ao cozinhar o feijão. | Foto: Reprodução

Você está cozinhando errado

O feijão é um acompanhamento clássico do arroz, oferecendo um conjunto de vitaminas e minerais essenciais para nossa saúde. No entanto, cometer um simples erro durante o preparo pode comprometer a qualidade nutricional da receita.

A escolha das especiarias e a ordem do cozimento desempenham um papel fundamental na composição final do prato. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre a maneira certa de cozinhar esse delicioso grão, mantendo não apenas o seu inigualável sabor, como todos os nutrientes.

Leia mais: Apenas 1 ingrediente da cozinha e nada mais: aprenda a se livrar do cabelo grisalho

O erro que você sempre comete e não percebe

Um erro comum ao fazer feijão é negligenciar a necessidade de deixá-lo de molho por pelo menos 12 horas e não realizar a troca da água do molho pelo menos três vezes. Esse processo é fundamental para eliminar os fitatos, compostos que podem causar desconforto abdominal, como gases e prisão de ventre. Coar o feijão apenas uma vez não é suficiente para uma limpeza eficaz, sendo necessário repetir o procedimento pelo menos duas vezes para obter resultados satisfatórios.

Não adicione temperos antes de cozinhar o feijão

Além disso, é importante não adicionar temperos antes do cozimento, especialmente se estiver usando uma panela de pressão. Isso pode reduzir a vida útil do feijão quando armazenado no congelador e também evitar que substâncias que causam indigestão fiquem próximas à superfície do prato. As especiarias adicionadas durante o cozimento se misturam com a espuma do feijão, tornando-as menos perceptíveis. Como essa espuma é responsável pelo desconforto abdominal, é aconselhável não adicionar condimentos com a intenção de removê-los posteriormente.

Espuma não é bom sinal

Outra dica importante é não consumir feijões ou outras leguminosas que estejam soltando um líquido espumoso durante o cozimento. Lave bem esses alimentos, como feijão, lentilhas, grão-de-bico e outras variedades de proteínas vegetais, para evitar desconfortos gastrointestinais.

Não coma feijão todos os dias

Uma dica adicional para maximizar a absorção de nutrientes pelo organismo é diversificar a dieta e considerar substitutos potenciais para o feijão. A agricultura brasileira oferece uma variedade de alimentos nos grandes mercados, permitindo que você escolha entre várias opções de proteínas vegetais para manter uma alimentação saudável e equilibrada.

Leia também: Saúde em ALTA: este é o óleo de cozinha mais indicado