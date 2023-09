GRANDE NOTÍCIA! Saque extra do Bolsa Família até dia 30

O Bolsa Família está sendo pago para mais de 20 milhões de brasileiros. Os valores variam entre R$ 600 e R$ 1 mil — dependendo do grupo familiar. Uma grande notícia está chamando a atenção de todos os brasileiros, acerca do saque extraordinário de até R$ 500. Os pagamentos acontecem de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário.

Nova etapa do pente-fino

Em meio a tudo isso, o Bolsa Família irá passar por uma nova etapa. Trata-se de uma onda de pente-fino que está acontecendo entre os beneficiários do programa do Governo Federal.

No início do ano, o Governo acabou bloqueando mais de 5 milhões de contas. Isto é — em razão dos cadastros unipessoais fraudulentos. Em contrapartida — a expectativa é que dessa vez aconteça muito mais bloqueios, entenda;

O Governo Federal está em busca das famílias que omitiram informações relevantes acerca da quantidade de membros no grupo familiar e sobre o valor mensal de recebimento de cada membro.

Haja vista que a renda per capita para ter acesso ao programa é de R$ 218. Logo — muitas famílias acabaram sonegando informações para se enquadrarem dentro dos critérios de renda do Bolsa Família.

Aos que não forem bloqueados em razão do pente-fino, o Governo Federal deverá auxiliar com um abono de até R$ 500. Lembrando que somente alguns brasileiros receberão o benefício.

Adicional é confirmado

O adicional para algumas famílias foi confirmado pelo Governo Federal. Trata-se do adicional de R$ 150 para as crianças entre zero e seis anos de idade.

Além disso — as famílias que possuírem membros gestantes e lactantes também deverão receber o adicional referente à condição.

É válido lembrar que o adicional do Bolsa Família é focado para os grupos que estão com o cadastro atualizado no CadÚnico — aos demais, é importante atualizar para evitar possíveis problemas.

Por enquanto — os adicionais do Bolsa Família podem superar os R$ 1 mil. Sem contar que em alguns meses do ano (nos pares) é pago o Auxílio-Gás para milhões de brasileiros que também recebem o Bolsa Família.

Os valores caem automaticamente na conta do Caixa Tem de cada beneficiário. É válido lembrar que os beneficiários que recebem os seus repasses nas segundas-feiras, podem contar com a antecipação do benefício a partir do sábado que antecede o benefício.

Ademais, o Governo está aguardando novos ideais a fim de proporcionar mais auxílios e adicionais para os brasileiros que necessitam da ajuda do Governo Federal. Haja vista que todos os detalhes devem ser levados em consideração com base nos dados oficiais do Governo.

