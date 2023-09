Quase PROIBIDAS! ESTAS novelas ficaram por um fio

Novelas de sucesso, em sua grande maioria, demandam grandes investimentos que resultam em elaboradas produções. Talvez por este motivo pouquíssimas emissoras nas últimas décadas conseguiram competir em par de igualdade com a emissora predominante no quesito de dramaturgia brasileira. Ainda assim, existem tramas que ficaram para sempre na lembrança dos telespectadores e talvez sequer fossem produzidas nos dias atuais. Continue a leitura, a seguir, e saiba quais foram as 5 novelas mais impactantes da história.

Tramas impactantes do passado

Produzir uma novela que possua inegável qualidade é uma tarefa indiscutivelmente difícil e cara, muito cara. Justamente por conta do pesado investimento, poucas emissoras conseguiram lutar em pé de igualdade com líder absoluta no ramo: a Rede Globo, que, como tradicionalmente faz, tem conseguido manter sua programação nobre repleta de produções originais.

Por outro lado, outras emissoras de televisão enfrentam dificuldades consideráveis para manter uma grade de programação que ofereça novidades aos telespectadores e poucas se arriscam a produzir uma novela que entregue o esperado aos telespectadores. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre as produções de novelas, assim como as mais impactantes da história da dramaturgia brasileira.

O quanto vale uma novela

O investimento substancial associado à criação de uma novela está diretamente ligado ao tamanho da responsabilidade que envolve esse tipo de trabalho. É nesse contexto que algumas tramas da dramaturgia decidiram arriscar, abordando temas polêmicos que provocaram intensos debates entre o público e, por um breve momento, levaram as emissoras a considerar até mesmo a retirada de algumas delas do ar. A seguir, destacaremos alguns desses casos.

As 5 novelas mais polêmicas da dramaturgia brasileira

1. Vale Tudo

“Vale Tudo” fez sucesso, provavelmente, devido à sua ousadia. A novela abordou questões sociais e políticas de maneira contundente, destacando problemas que ainda afetam os brasileiros nos dias de hoje. A trama também zombou do famoso “jeitinho brasileiro” e criticou a impunidade ao mostrar Leila como assassina de Odete Roitman.

2. Xica da Silva (1996)

Um dos destaques desta telenovela foi a presença de Taís Araújo, que era menor de idade quando protagonizou cenas sensuais. O Ministério Público questionou os produtores da novela, que tiveram que agir com cautela até que a atriz atingisse a maioridade e o impasse fosse resolvido sem maiores complicações.

Walcyr Carrasco, o autor da novela, teve a liberdade de explorar ao máximo a trama, graças à flexibilidade concedida pela extinta TV Manchete. O resultado foi uma série de cenas intensas, incluindo momentos de nudez frontal, assassinatos gráficos e até mesmo pactos satânicos.

3. Carmem (1987)

No contexto conservador da época, “Carmem,” escrita por Gloria Perez, causou uma grande controvérsia ao reverenciar as religiões afrodescendentes. A trama começou com a protagonista realizando um ritual que envolvia beber sangue e fazer um pacto com um espírito, tudo em busca de vingança contra um homem que a havia magoado.

4. Amor e Revolução (2011)

“Amor e Revolução,” uma das poucas criações de Tiago Santiago no SBT, surpreendeu tanto a audiência fiel quanto o público conservador que normalmente acompanha a programação da emissora. Para atrair um público cada vez maior, Tiago apostou na polêmica. No entanto, apesar de toda a agitação em torno do conteúdo da trama, a novela não conseguiu manter a audiência e acabou sendo cancelada. Ela apresentou temas como assassinatos, torturas explícitas e um beijo lésbico, todos elementos que geraram intensos debates na sociedade.

5. Liberdade, Liberdade (2016)

Esta novela histórica ousou explorar temas controversos, tanto dentro quanto fora do enredo. A autora Márcia Prates enfrentou divergências narrativas e acabou sendo substituída. Baseada em eventos históricos, “Liberdade, Liberdade” não hesitou em retratar um período marcado por conflitos e guerras. Além disso, a trama foi uma das primeiras a exibir uma cena intensamente apaixonada entre personagens do mesmo sexo.

