Ciência ALERTA: melhor não cruzar as pernas para se sentar

Uma prática que a maioria dos adultos, dos mais jovens aos mais velhos fazem é cruzar as pernas enquanto está sentado. Seja por fazê-lo de forma inconsciente ou acabar imitando um hábito já herdado de familiares ou pessoas próximas. No entanto, a postura teoricamente cômoda, esconde mais malefícios do que coisas boas à saúde. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que está em risco.

Saiba o que pode estar em risco em sua saúde quando você cruza as pernas com frequência. | Foto: Reprodução / pxhere.com

Ajeite essa postura!

Quem nunca se viu em uma situação confortável, cruzando as pernas enquanto desfruta de um bom livro ou assiste a um filme? Essa postura parece tão natural e relaxante, não é mesmo? No entanto, é bom você se esforçar para mudar um pouco esse hábito.

Surpreendentemente, estudos revelaram que 62% das pessoas preferem cruzar as pernas à direita, enquanto 26% optam pela esquerda, e 12% não têm uma preferência específica. Deixando de lado números de preferência, o ponto central está nos males que a prática pode fazer a sua saúde. Continue a leitura, a seguir, e entenda melhor a inusitada descoberta.

Pesquisam acendem o alerta

Ao avaliarmos esses números, podemos nos questionar: “Se tanta gente o faz, qual é o problema?” A realidade é que, por trás dessa ação aparentemente inofensiva, existem implicações significativas para a nossa saúde. Pesquisas recentes lançaram luz sobre os efeitos negativos desse hábito tão comum.

A sua pressão arterial

Vamos começar com o impacto na pressão arterial. Você sabia que cruzar as pernas na altura dos joelhos pode ser mais prejudicial do que fazê-lo nos tornozelos? De acordo com estudos, isso pode resultar em um aumento da pressão arterial. O motivo para isso se encontra no acúmulo de sangue nas veias, que faz com que o coração tenha que trabalhar mais.

As dores nas costas

No entanto, a pressão arterial não é a única preocupação. Um estudo publicado no “International Journal of Environmental Research and Public Health” em 2020 descobriu que sentar-se com as pernas cruzadas pode levar a uma postura desalinhada e assimétrica, o que afeta ainda mais as pessoas que já sofrem com dores nas costas. Quando você cruza as pernas, um dos quadris fica mais alto do que o outro, impactando diretamente a sua postura.

Desvantagens vão além do que se imagina

As revelações dos estudos vão além. Em 2018, uma pesquisa divulgada na revista “Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism” demonstrou que a simples ação de cruzar as pernas pode alterar a velocidade do fluxo sanguíneo nas pernas, aumentando o risco de formação de coágulos sanguíneos, algo que a maioria de nós preferiria evitar. Além disso, os efeitos desse hábito na postura são mais profundos do que se imagina. Ele pode causar encurtamento dos músculos, mudanças na disposição dos ossos pélvicos e até mesmo desalinhamento da coluna.

Em toda regra, uma exceção

No entanto, é importante notar que, em certos casos, cruzar as pernas pode ser benéfico. Um estudo de 2016 mostrou que pessoas com uma perna ligeiramente mais longa do que a outra podem se beneficiar dessa prática, pois ela ajuda a equilibrar a altura dos dois lados da pelve.

Apesar disso, a mensagem é clara: evite permanecer com as pernas cruzadas por longos períodos. A ciência já evidenciou os riscos, e cabe a nós fazer escolhas mais saudáveis. Levantar-se, movimentar-se e manter ambos os pés firmemente apoiados no chão sempre que possível são hábitos que certamente serão bem-vindos pelo seu corpo.

