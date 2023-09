Barrados no WhatsApp! Veja como impedir alguém de ver seu status HOJE

Se você é fã da saga do bruxinho Harry Potter, certamente conhece os poderes por trás da “capa da invisibilidade”. Sabemos que, por enquanto, não existe um artefato como esse para os meros mortais usarem, no entanto, a arte de se tornar invisível já é possível para quem usa o WhatsApp. Continue a leitura, logo a seguir, e aprenda como fazer.

A capa da invisibilidade

Os status do WhatsApp é um recurso amplamente utilizado para compartilhar momentos e pensamentos do dia a dia, da mesma forma que milhões de pessoas utilizam os stories para o mesmo fim. No entanto, o aplicativo tem uma configuração padrão que permite que todas as pessoas que tenham o seu número salvo visualizem as suas publicações, o que nem sempre é desejado.

Imagine a seguinte situação: você compartilhou algo mais pessoal nos seus status, mas quando verifica quem visualizou, vê lojas, colegas de trabalho e outros contatos aleatórios que também viram a sua postagem. Às vezes, você simplesmente deseja compartilhar algo específico apenas com alguns contatos selecionados, e é importante saber que essa opção está disponível. Continue a leitura, logo abaixo e aprenda a ficar “invisível” para quem você não deseja mostrar a sua rotina via app.

Status do WhatsApp para um seleto grupo

Nas configurações do próprio aplicativo, é possível escolher quem pode ver as suas atualizações nos Status, e isso é fácil de configurar, independentemente de você utilizar um dispositivo Android ou um iPhone. Vamos agora ao passo a passo para fazer isso:

Como restringir a visualização dos seus status para contatos específicos:

Abra o aplicativo WhatsApp. Na barra de recursos do aplicativo, acesse a seção “Atualizações”, que é onde os Status estão localizados. Dentro desta seção, clique nas configurações, representadas por três pontos no iPhone e três barrinhas no Android. Nas configurações, selecione a opção “Privacidade dos Status”. Você encontrará três opções: “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto” e “Compartilhar somente com…”. Toque em “Meus contatos, exceto…”. Isso abrirá a sua lista de contatos, onde você pode escolher quais contatos não poderão ver os seus Status. Após fazer a sua seleção, conclua tocando em “Concluir” ou “Ok” no canto. Pronto, agora os contatos selecionados não poderão mais visualizar as suas publicações nos Status.

Entenda o passo a passo através de imagens

Para usuários com iOS

Para usuários do sistema Android

Implicações ao usar este recurso

Ao usar esse recurso, você terá mais privacidade e liberdade para postar o que quiser nos Status, sem se preocupar com quem terá acesso às suas fotos ou vídeos. Você pode até mesmo escolher compartilhar os seus Status apenas com um único contato ou criar uma lista específica de contatos para isso. O importante é que nem todos os seus contatos terão acesso à sua vida pessoal, proporcionando num maior controle sobre as suas publicações no WhatsApp.

