Gracyanne Barbosa revela número de ovos que consegue COMER todos os meses

Gracyanne Barbosa, atualmente, não é conhecida mais como a esposa do cantor Belo, e sim como uma das musas e influencers do mundo fitness mais renomadas e bem sucedidas do país, por conta do seu corpo escultural e sua invejável disciplina quando o assunto é a prática de exercícios físicos que poderiam colocar qualquer homem literalmente na lona. Continue a leitura, a seguir, para conhecer um pouco mais sobre os segredos da musa para manter o estonteante corpo aos 39 anos.

Musa fitness Gracyanne Barbosa revela a quantidade de ovos que costuma consumir todos os meses durante sua dieta. | Foto: Reprodução / Instagram

Dieta para poucos

A musa fitness Gracyanne Barbosa, figura conhecida por suas curvas esculturais e sua dedicação inabalável à vida saudável, surpreendeu mais uma vez seus fãs e seguidores ao revelar um detalhe intrigante de sua dieta.

A dieta revelada

A influenciadora fitness, aos 39 anos, mantém uma rotina alimentar única. Gracyanne consome incríveis 8 ovos em cada uma de suas refeições, totalizando entre 32 a 40 ovos por dia, o que resulta em um consumo de 960 a 1.200 ovos por mês. Em suas palavras, “Eu amo de verdade e até sinto falta quando não tem em alguma refeição.” Essa paixão demonstra seu compromisso inabalável com sua dieta.

O que mais impressiona é o fato de que, segundo a própria musa conta, jamais abandonou sua dieta diferenciada ao longo de 15 anos. Segundo Gracyanne, o fato decisivo para manter essa constância está justamente no poder de adaptação e do hábito na manutenção de seu regime alimentar. Ela ressalta que a chave é adaptar os ingredientes de suas receitas para se adequarem à sua dieta.

Inspirando um Estilo de Vida Saudável

Gracyanne Barbosa não se limita a inspirar mulheres a adotar um estilo de vida fitness. Ela compartilhou detalhes sobre sua amizade com a cantora Jojo Todynho, a quem ela admira profundamente. Gracyanne expressou sua alegria ao ser vista como um exemplo por Jojo e ofereceu uma mensagem encorajadora para todas as mulheres: “Não desista daquilo que você quer, acredite mais em você, coloque o foco, determinação e seu desejo à frente de tudo, assim nada e ninguém poderá te impedir. Vamos à luta, você consegue!”

Um relacionamento duradouro com Belo

Além de seu compromisso com a saúde e a forma física, Gracyanne Barbosa compartilhou detalhes sobre seu relacionamento de 15 anos com o cantor Belo. Ela explica a importância de evitar a rotina para manter um relacionamento saudável. Gracyanne destaca que isso requer respeito às diferenças, confiança, apoio mútuo, comunicação eficaz e a disposição de sair da rotina.

De forma surpreendente, a influenciadora fitness também compartilhou um aspecto íntimo de seu relacionamento, revelando que ela e Belo são adeptos de brinquedos sexuais. Ela explica como introduziu esse plus em seu relacionamento e como isso ajudou a evitar a monotonia, destacando a importância da inovação e da intimidade em um relacionamento duradouro.

Fonte de inspiração para o mundo fitness

Gracyanne Barbosa, com sua determinação e atitude positiva, continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua jornada é um exemplo inspirador de superação e autoconfiança que continuará a impactar positivamente a vida de muitos. Além disso, sua simpatia e carisma a tornam ainda mais cativante, o que a torna uma fonte de inspiração inigualável para muitos, tanto no mundo fitness quanto em relacionamentos e estilo de vida saudável.

*Com informações da Glamour.