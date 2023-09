Brasileiro ama o vegetal eleito o MAIS SAUDÁVEL DE TODOS

Uma alimentação equilibrada e saudável pode ser a garantia de uma vida mais longa e com menos chances de doenças degenerativas, como câncer e Alzheimer. Dentre o cardápio considerado ideal estão vegetais e frutas que proporcionam tudo o que seu organismo necessita para fortalecer seu sistema imunológico. No entanto, um alimento em especial, merece um grande papel de destaque. A seguir, conheça os incríveis benefícios do vegetal que é uma verdadeira fonte de nutrientes e se torna a opção perfeita para uma dieta 100% saudável e natural.

Conheça os benefícios do agrião para a sua saúde. | Foto: Reprodução

O maior verdinho de todos

Para aqueles que buscam adotar um estilo de vida saudável, a importância de uma alimentação rica e bem equilibrada não pode ser subestimada.

Uma nutrição adequada desempenha um papel fundamental na prevenção de uma série de doenças e problemas de saúde, incluindo o ganho excessivo de peso. Dentre os alimentos essenciais para garantir essa alimentação saudável, destacam-se as frutas e vegetais, que são ricos em vitaminas e minerais. Um exemplo notável é o agrião. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais segredos sobre esse especial vegetal.

O agrião: o Vegetal mais saudável do mundo

O agrião surpreendentemente conquistou o título de “o vegetal mais saudável do mundo” após uma análise realizada pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Esse estudo, denominado “Definindo Frutas e Legumes Poderosos: Uma Abordagem de Densidade Nutricional,” avaliou diversos tipos de frutas e vegetais, e o agrião se destacou graças ao seu perfil nutricional extraordinário.

Motivos para acrescentar o agrião na dieta

O agrião é um vegetal crucífero que pertence à família Brassicaceae, incluindo outros membros como brócolis, couve-flor e repolho. Originário da Europa e Ásia Central, o agrião cresce em áreas de pântanos e corpos d’água, e ganha destaque devido ao seu alto teor de vitaminas e minerais essenciais, como cálcio, potássio e vitamina A. Ele age como uma verdadeira defesa contra fragilidades do organismo.

Para classificar os alimentos naturais mais completos do ponto de vista nutricional, os pesquisadores analisaram a proporção de substâncias essenciais para o corpo humano, como potássio, fibra, proteína, cálcio e ferro, entre outros. Surpreendentemente, o agrião obteve a pontuação mais alta, seguido de perto pela couve chinesa e acelga. Isso significa que uma porção de agrião que forneça 100 kcal também atende a 100% da quantidade diária recomendada de todos esses nutrientes essenciais.

Os benefícios do agrião

O agrião oferece uma série de benefícios à saúde, incluindo:

Reforço ósseo: O agrião é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a saúde dos ossos e a absorção adequada de cálcio pelo organismo.

O agrião é uma excelente fonte de vitamina K, essencial para a saúde dos ossos e a absorção adequada de cálcio pelo organismo. Poder antioxidante: Rico em antioxidantes, o agrião protege as células contra os danos causados pelos radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce.

Rico em antioxidantes, o agrião protege as células contra os danos causados pelos radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento precoce. Melhora da visão: O agrião contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a mácula, uma parte dos olhos responsável pela visão central.

O agrião contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a mácula, uma parte dos olhos responsável pela visão central. Redução do colesterol: Estudos sugerem que o agrião pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol, o que é fundamental para manter a saúde cardiovascular.

Nunca é demais lembrar

Embora o agrião seja altamente nutritivo, é importante lembrar que a chave para uma alimentação saudável está justamente na variedade e no equilíbrio. Sendo assim, certamente você deve adicionar o agrião à sua dieta semanal, desde que inclua sempre outros vegetais que contribuam para uma alimentação saudável e balanceada, garantindo um reforço a mais para sua saúde e bem-estar.

