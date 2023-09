Novo app da Caixa com mais facilidades que o antigo? Qual é?

Caixa lançou novo app? Em meio ao aquecimento do mercado imobiliário e à crescente demanda por soluções digitais, a Caixa Econômica Federal lançou na última segunda-feira (18) o aplicativo “Habitação Caixa”. Disponível para sistemas Android e iOS, o app promete revolucionar o modo como os brasileiros interagem com o financiamento imobiliário. Mas quais são as reais mudanças e como isso pode impactar o consumidor? Vamos mergulhar nos detalhes.

A Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo “Habitação Caixa” para financiamento imobiliário. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Habitação Caixa

O novo aplicativo chega para descomplicar a vida de quem busca financiar a casa própria ou já se encontra em meio a um contrato de financiamento com a Caixa. Contrariamente ao “Caixa Tem”, que é mais voltado para programas sociais, o “Habitação Caixa” foca exclusivamente em tornar transparente e acessível todo o processo que envolve financiamentos imobiliários.

Veja também: GRANDE NOTÍCIA para quem tem conta na Caixa acaba de sair

Ao abrir o app, o usuário se depara com uma interface amigável que exibe todos os contratos de financiamento vinculados ao seu CPF. Um dos destaques é a opção “Mais informações”, que permite ao usuário explorar uma série de detalhes do contrato, desde o montante que foi financiado até o status de prestações que ainda estão pendentes. A otimização do processo de pagamento também se faz presente: a funcionalidade “Boleto” permite copiar o código de barras da prestação corrente, simplificando o processo de quitação da dívida.

Mas as inovações não se restringem apenas a um acompanhamento mais eficaz do contrato. O aplicativo oferece recursos que podem ser verdadeiros aliados em momentos de aperto financeiro. Por exemplo, há a possibilidade de pausar até seis prestações do financiamento. Para acionar esse benefício, contudo, existem critérios específicos que devem ser atendidos pelo usuário. Primeiramente, o contrato de financiamento deve estar atualizado e, pelo menos, 24 mensalidades devem ter sido quitadas desde a assinatura do contrato ou da última renegociação. Além disso, o valor da dívida não pode ultrapassar 80% do preço total do imóvel.

Funcionalidade interessante

Uma das funcionalidades mais impactantes do aplicativo é a personalização do contrato de financiamento. O usuário tem a liberdade de ajustar variáveis como o prazo ou o valor da prestação de acordo com as suas necessidades financeiras do momento. Quer antecipar o pagamento do financiamento? O aplicativo oferece simulações intuitivas que, com apenas alguns toques na tela, permitem gerar um boleto para prosseguir com a operação escolhida.

O lançamento do “Habitação Caixa” representa um marco significativo no cenário de financiamentos imobiliários do Brasil. Em um mercado que ainda é marcado por trâmites burocráticos e falta de transparência, a chegada de uma ferramenta que coloca o controle literalmente nas mãos do consumidor pode ser um divisor de águas. Afinal, em tempos de digitalização acelerada e demanda por mais autonomia nos serviços financeiros, ter um aplicativo que simplifica, flexibiliza e personaliza o acesso ao sonho da casa própria é, sem dúvida, uma iniciativa que merece atenção.

Veja também: O que é, quem pode ter e quais os benefícios do novo Cartão CAIXA SIM