Quem tem conta iti Itaú tem que saber do último COMUNICADO

Aviso do Itaú – As contas digitais tornaram-se uma opção cada vez mais popular para os brasileiros, oferecendo praticidade e rentabilidade em suas transações. Entretanto, os usuários da conta iti, vinculada ao Itaú Unibanco, podem querer dar uma segunda olhada nos seus termos de uso. Uma mudança significativa que afeta o rendimento automático de saldos em conta corrente está prestes a ser implementada, e aqui estão os detalhes.

O Itaú Unibanco enviou um comunicado sobre mudanças na conta iti. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Conta iti do Itaú

No início deste mês, o Itaú Unibanco enviou um comunicado via e-mail aos usuários da conta iti, informando que, a partir de 5 de outubro, o saldo mantido nas contas correntes não mais terá um rendimento automático de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). A mensagem do banco destaca uma alteração nos termos de uso da conta digital, no intuito de manter uma relação transparente com seus clientes.

Veja também: Cartão de crédito do Itaú vem com recurso ILIMITADO

Doravante, o rendimento de 100% do CDI será aplicado somente aos valores que os usuários decidirem “guardar” através do recurso “minhas metas” no aplicativo da conta iti. Esta modificação já foi atualizada no resumo das condições gerais da conta, disponível nos termos de uso do serviço. Esse documento oferece uma visão detalhada sobre os serviços e produtos que a carteira digital do Itaú oferece aos seus usuários.

Além disso, houve uma mudança específica no item “O” da seção “Como o seu iti funciona”, dentro dos termos de uso. Conforme o novo documento, o rendimento será calculado sobre o valor que estiver disponível no final de cada dia útil, após a aplicação de quaisquer descontos. O valor em questão será aquele que o usuário tiver alocado na funcionalidade “minhas metas”.

Semelhanças com outros serviços

Para quem ainda não conhece, o recurso “minhas metas” da conta iti apresenta semelhanças com as “Caixinhas do Nubank” e os “Cofrinhos do PicPay”. Essa funcionalidade permite que o cliente defina um objetivo financeiro, estipule um valor específico para ele e, em seguida, aloque fundos para esse objetivo, agora com a vantagem de obter rendimento de 100% do CDI.

Uma das grandes atrações da conta iti é a ausência de tarifas de abertura ou manutenção da conta. Além da possibilidade de deixar o dinheiro render, os usuários também têm acesso a outros serviços, como a contratação de crédito ou cartão de crédito, realização de saques, pagamentos de contas e boletos, recarga de celular e operações via Pix.

Em um cenário onde as contas digitais estão em ascensão e se tornando cada vez mais integradas ao cotidiano financeiro dos brasileiros, alterações como essa podem ter um impacto significativo na escolha dos consumidores. A transparência na comunicação do banco é um passo positivo, mas é imperativo que os usuários estejam atentos às mudanças nos termos de uso e avaliem como elas podem afetar seus planos e estratégias financeiras. Portanto, se você é um dos muitos brasileiros que contam com os serviços da conta iti, este é um bom momento para reavaliar como essas mudanças afetam o rendimento do seu dinheiro.

Veja também: Pagamento de R$ 3.684,42 no Itaú este mês; seu CPF está na lista para receber?