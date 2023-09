Ainda em setembro, “haverá cortes”! Grupo que perderá benefício do governo

Cortes em setembro? Setembro está quase no fim e o aperto financeiro ainda é uma realidade para milhões de brasileiros. O que acontece se você espera o pagamento de um benefício social e descobre que pode ser cortado da lista de beneficiários? Este é um cenário preocupante que ronda diversas famílias inscritas em um dos mais conhecidos programas sociais do Brasil, o Bolsa Família. Neste mês em particular, os holofotes estão voltados para as famílias que podem ser excluídas do programa, e a razão para isso é surpreendente.

Setembro marca o fim do mês, mas os pagamentos de benefícios sociais ainda estão em andamento. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família em setembro

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, que beneficia mais de 21 milhões de famílias, é sempre tema de amplo debate e atenção. Criado durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa tem critérios específicos que os beneficiários devem cumprir para continuar recebendo os pagamentos. No entanto, a preocupação mais recente diz respeito a um grupo particular: as pessoas que moram sozinhas, também denominadas “unipessoais”, mas que, de fato, residem com outros membros familiares ou conhecidos. Para essas pessoas, a exclusão dos repasses financeiros é uma possibilidade real e iminente.

Veja também: BOA NOTÍCIA! Segurados do INSS vão poder se capacitar de graça

A questão central é o chamado “pente-fino” que é realizado periodicamente nos cadastros do programa. Este procedimento verifica se os beneficiários estão de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas. Uma dessas regras diz respeito ao cadastro unipessoal. Este tipo de inscrição deve ser efetuada apenas quando o inscrito realmente vive sozinho. Caso contrário, ele ou ela se tornam inelegíveis para o benefício mensal padrão do programa, atualmente fixado em R$ 600.

É crucial, portanto, que os inscritos verifiquem e atualizem suas informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), especialmente se houve alguma mudança na composição familiar. O recebimento dos repasses do Bolsa Família é efetuado através do aplicativo Caixa Tem, desde que as informações estejam atualizadas no CadÚnico. Assim, quem não estiver em conformidade com as normas pode enfrentar a interrupção dos pagamentos, o que pode trazer consequências financeiras graves para as famílias que dependem dessa renda.

Cronograma de pagamentos

Para os beneficiários regulares, é importante também ficar atento ao calendário de pagamentos, que é estruturado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Por exemplo, para aqueles com NIS terminando em 3, o pagamento está programado para 20 de setembro. É um sistema de rodízio que se estende até o final do mês, beneficiando todas as famílias com dados atualizados e em conformidade com as regras do programa.

O momento é de cautela e atenção. Com milhares de brasileiros ainda na fila para diversos outros benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a exclusão do Bolsa Família pode trazer dificuldades ainda maiores para as famílias afetadas. Portanto, garantir que todas as informações cadastrais estejam corretas é mais do que uma formalidade; é uma necessidade premente para aqueles que contam com esse auxílio para equilibrar o orçamento doméstico em tempos economicamente incertos.

Veja também: Governo abre as portas e deixa 2,15 MILHÕES de pessoas acessarem Bolsa Família