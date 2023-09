As portas de madeira são comuns na maioria das residências, no entanto, cada uma possui sua particularidade, seja pela nobreza do material usado, assim como o acabamento utilizado na fabricação da porta. Na hora de limpá-la, o cuidado exigido também deve variar de acordo com seu material para que a limpeza não apenas seja eficiente, como não danifique a madeira. Confira, a seguir, as principais dicas e as melhores soluções para limpar sua porta da forma correta e eficaz.

Aprenda uma receita caseira prática para limpar as portas de madeira 100%. | Foto: Reprodução

Limpe madeira do jeito certo

A manutenção das portas de madeira é uma tarefa fundamental para preservar a sua beleza e durabilidade ao longo do tempo. As portas de madeira são elementos comuns em muitas casas, apreciadas pela sua versatilidade em se adaptar a diferentes estilos arquitetônicos.

No entanto, se não forem devidamente cuidadas, podem perder o seu brilho original e a sua aparência encantadora devido à acumulação de poeira, graxa, teias de aranha e diversos tipos de sujeira. Confira, logo abaixo, as melhores soluções para limpar sua porta da forma correta e eficaz.

Leia mais: Aprenda a fazer 3 fórmulas para limpar tênis em casa

Os segredos na limpeza de portas de madeira

Limpar portas de madeira pode parecer uma tarefa simples, no entanto, cada tipo de madeira, assim como seu revestimento, necessita de um diferente tipo de limpeza. A seguir, veja algumas técnicas de limpeza para distintos materiais das portas.

Madeira natural

As portas de madeira natural têm uma característica porosa, o que as torna suscetíveis a manchas escuras ou esbranquiçadas quando expostas a detergentes abrasivos. Para limpar estas portas corretamente, siga estes passos:

Comece por remover o pó com um espanador, assegurando-se de abranger toda a superfície da porta. Para eliminar manchas, crie uma solução suave de amônia e água. Aplique esta solução na área afetada e, em seguida, utilize um pano de microfibra limpo e levemente úmido para limpar a área, seguindo a direção das fibras da madeira. Após a limpeza, para restaurar o brilho original da madeira, aplique um líquido de polimento ou cera natural no mesmo tom da madeira. Isso garantirá que a porta mantenha a sua beleza natural.

Madeira envernizadas e lacadas

As portas de madeira envernizadas e lacadas possuem uma camada protetora que deve ser preservada. Para limpar estas portas, siga estas instruções:

Remova o pó da superfície da porta usando um espanador ou um pincel macio. Em seguida, crie uma solução de limpeza suave misturando 25ml de vinagre de limpeza com 75ml de água. Borrife esta solução sobre a porta. Utilize um pano de microfibra para limpar a porta na direção das fibras da madeira. Certifique-se de remover qualquer vestígio de vinagre com um pano semi-úmido.

Como polir portas de madeira envernizadas?

Para devolver o brilho a uma porta de madeira envernizada, pode usar o seguinte método:

Esfregue toda a superfície da porta com um pano fino previamente umedecido em azeite ou um produto comercial destinado a polir madeira.

Portas de madeira muito sujas

Se a sua porta de madeira estiver particularmente suja, siga este procedimento de limpeza:

Misture três colheres de bicarbonato de sódio com um pouco de sabonete líquido e adicione cinco gotas de suco de limão. Aplique esta mistura com um pano semi-úmido, esfregando suavemente nas manchas. Posteriormente, utilize um pano limpo para enxaguar. Se desejar um brilho adicional, aplique oxigênio ativo num pano e esfregue em toda a porta.

3 erros para evitar ao limpar portas de madeira

Ao realizar a limpeza das portas de madeira, evite cometer os seguintes erros:

Evite o uso de detergentes abrasivos que possam danificar o verniz ou a laca das portas.

Certifique-se sempre de remover a poeira antes de iniciar o processo de limpeza para evitar riscar a superfície da porta.

Utilize panos macios para não danificar a porta durante a limpeza.

Certifique-se de secar completamente as portas com um pano de microfibra para eliminar qualquer excesso de umidade.

As portas de madeira desempenham um papel de protagonismo na estética da sua casa, e a sua manutenção adequada é essencial para garantir que permaneçam com uma aparência impecável. Siga estas dicas e aprenda a limpar portas de madeira de forma eficaz, sem prejudicar o seu acabamento.

Dúvidas frequentes

Algumas dúvidas comuns sobre a limpeza de portas de madeira incluem a possibilidade de se limpar portas de madeira laqueadas brancas com bicarbonato de sódio. No entanto, não aplique bicarbonato de sódio em portas de madeira natural. Para dar brilho a portas envernizadas e lacadas, é permitido que se use oxigênio ativo. Certifique-se de aplicá-lo com cuidado e seguindo as instruções do produto para obter os melhores resultados.

Leia também: Ninguém sabe! Estes 5 ingredientes fazem milagre na água da limpeza