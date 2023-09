Bolsa Família: quem mora sozinho recebe duro GOLPE do governo

Família unipessoal no Bolsa Família – Em uma mudança que promete impactar as políticas sociais e a composição das famílias assistidas pelo Bolsa Família, o Governo Federal estabeleceu um novo limite de 16% para a inclusão de famílias unipessoais no programa. A medida abre um novo capítulo no cenário das políticas sociais do país e levanta questionamentos sobre a inclusão e a distribuição dos recursos públicos. Quais são os contornos dessa nova regra e como ela afeta o cidadão?

Nova regra do Bolsa Família

A nova regra, que foi anunciada através de uma portaria do Governo Federal, entrou em vigor este mês e tem como finalidade corrigir distorções que têm sido observadas nos últimos anos. O crescimento no número de inscrições de famílias formadas por uma única pessoa levou o governo a estabelecer um teto com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). Desse modo, qualquer município que já tenha atingido a cota de 16% de famílias unipessoais beneficiadas pelo programa está proibido de incluir novos beneficiários que se enquadrem nesse perfil familiar.

Mas o que significa ser uma família unipessoal no contexto do Bolsa Família? Basicamente, são famílias compostas por um único membro, ou seja, pessoas que moram sozinhas. Essas pessoas ainda são elegíveis para o programa, contanto que cumpram com os critérios estabelecidos. Um desses critérios é a renda mensal per capita, que atualmente é de até R$ 218. Se a renda do indivíduo estiver dentro desse limite, ele poderá ser incluído no programa, a menos que o município onde reside já tenha alcançado o limite de 16% de famílias unipessoais.

Quando se fala em critérios e elegibilidade, entra em cena o Cadastro Único (CadÚnico), um sistema de informações que é essencial para a seleção e inclusão de beneficiários em programas sociais. Erros ou inconsistências nos dados podem levar ao bloqueio do benefício. Por essa razão, o Bolsa Família dispõe de mecanismos para alertar os beneficiários sobre possíveis problemas. Essas notificações podem ser recebidas por meio de um aplicativo específico, disponível para sistemas Android e iOS, ou por mensagens de texto enviadas ao celular do beneficiário.

Como reverter a situação?

Para aqueles que enfrentam o bloqueio do benefício, especialmente se a família é unipessoal e está dentro dos critérios de elegibilidade, existem passos específicos a serem seguidos para reverter a situação. A primeira ação recomendada é procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar as informações cadastrais e comprovar a situação de morar sozinho. Após a atualização e comprovação, os valores que estavam bloqueados, incluindo quaisquer quantias retroativas, serão disponibilizados ao beneficiário.

A nova norma chega em um momento de grandes desafios econômicos e sociais, e oferece uma janela para reflexões mais amplas sobre como o país pode otimizar a distribuição de recursos em programas sociais. Ao estabelecer um limite para famílias unipessoais, o governo não apenas busca corrigir distorções, mas também levanta um debate sobre como as políticas públicas estão sendo adaptadas para responder às mudanças na composição das famílias brasileiras. A medida, portanto, serve como um lembrete da complexidade e da necessidade constante de atualização das políticas sociais, particularmente em um país de dimensões continentais e diversidade tão acentuada como o Brasil.

