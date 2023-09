Está só no COMEÇO: o calor começa de verdade no final de semana; confira

Calor intenso – A onda de calor que assola vastas regiões do Brasil tem previsão de alcançar seu ápice nos próximos dias, surpreendendo até mesmo para os padrões climáticos do país. Tal fenômeno atmosférico não só tem trazido desconforto mas também acendeu alertas de perigos à saúde, acarretados por temperaturas extremas.

O calor está aumentando gradualmente com a onda de calor que se espalha pelo Brasil. Imagem de Joe por Pixabay

Calor virá com força no fim de semana

A intensificação do calor tem feito os termômetros registrarem marcas alarmantes, projetando o início da primavera como um período de calor excepcional. A atmosfera aquecida promete envolver, em particular, áreas do Centro-Oeste, Sudeste, e partes do Norte e do Nordeste do país, atingindo temperaturas superiores a 40°C em estados como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

A elevação das temperaturas traz consigo não apenas desconforto térmico, mas também riscos significativos à saúde, principalmente devido à consequente baixa umidade do ar. Esse cenário é ainda mais alarmante em regiões do Centro-Oeste, que já sofrem com o ar seco, e onde a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, exacerbando problemas respiratórios e a incidência de incêndios florestais.

O site Climatempo indica que várias capitais brasileiras, incluindo as das regiões Sudeste e Centro-Oeste, bem como as de estados como Paraná, Tocantins e Piauí, estão propensas a experimentar novos recordes de calor neste início de primavera, que oficialmente se inicia às 3h50 de sábado, pelo horário de Brasília. Cidades como Cuiabá podem ver os termômetros atingirem a marca de 43°C, enquanto o Rio de Janeiro pode enfrentar máximas de até 41°C, e Palmas, 40°C.

Agravando a situação climática, a estação, conhecida por ser um prelúdio para as chuvas do verão, iniciará com expectativas de precipitações restritas a algumas regiões. Preveem-se possíveis pancadas de chuva no Nordeste e em partes da Região Norte, com exceção de Tocantins. Contudo, regiões como o Rio Grande do Sul continuam enfrentando tempestades intensas, impactando principalmente áreas de serra e litoral, além do Vale do Itajaí em Santa Catarina.

Dada a severidade das condições climáticas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, sinalizando “grande perigo” em nove estados: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Este alerta, o mais grave na escala, advém de uma condição em que as temperaturas podem exceder em 5°C a média mensal, colocando em risco a saúde humana e aumentando as chances de ocorrências de acidentes relacionados ao calor extremo.

O que causou esse aumento na temperatura?

A incidência de altas temperaturas neste período está ligada a um conjunto de fatores atmosféricos, e a compreensão dos seus efeitos, impactos e duração é vital para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras, de forma a resguardar a saúde da população e minimizar possíveis danos ambientais. Esse fenômeno ressalta ainda a importância de discussões e iniciativas voltadas à resiliência climática e à gestão sustentável dos recursos naturais.

Neste cenário de extremos climáticos, medidas preventivas, conscientização sobre o uso responsável de recursos hídricos e a adoção de práticas sustentáveis são cruciais para enfrentar os desafios impostos por estas condições atmosféricas adversas, buscando assim promover o bem-estar coletivo e a harmonia com o meio ambiente.

Assim, o alerta vermelho emitido pelo Inmet reforça a necessidade de vigilância e cautela, estimulando a população a manter-se informada e a tomar medidas para preservar a saúde e prevenir incêndios, como manter-se hidratada, evitar exposição prolongada ao sol, utilizar protetor solar, umidificar ambientes e não realizar queimadas.

