Se o mundo atual gira em torno da era digital, documentações que são indispensáveis para um simples cadastro que fazemos em uma compra ou uma proposta de trabalho também acompanham esta nova realidade, como é o caso do RG que já está ganhando sua versão digital em diversos estados do Brasil. Continue a leitura, a seguir, e entenda suas vantagens e como você pode solicitar o novo formato de identidade.

Entenda qual é o prazo máximo para atualizar o seu RG ao novo formato. | Foto: Reprodução / Divulgação

De olho no calendário

Uma novidade com a cara da era digital logo fará parte do cotidiano de todo o brasileiro: o lançamento do novo Registro Geral (RG), ou carteira de identidade, já disponível para emissão em vários estados do Brasil.

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi introduzida com o objetivo de simplificar a vida dos cidadãos e facilitar o processo de identificação, substituindo o RG pelo número do CPF. Essa mudança foi estabelecida por meio do Decreto nº 10.977 de 2022, que também trouxe outras alterações significativas, incluindo a introdução da versão digital da CIN. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre a versão digital do documentos, suas vantagens e como solicitar sua emissão.

Sua identidade na versão digital

Com a versão digital, os cidadãos podem acessar o documento diretamente em seus smartphones, e o novo modelo físico inclui um QR Code com o objetivo de garantir mais segurança, dificultando os casos de fraudes e golpes. No entanto, é importante ressaltar que essa nova forma de RG só está disponível em 12 estados até o momento, são eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

QR Code reforçando a segurança

A CIN atualizada possui um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e informar se ele foi perdido ou roubado. Além disso, foi adicionado um código internacional conhecido como MRZ, similar ao usado em passaportes, o que torna o RG válido como documento de viagem em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Elementos gráficos modernos também foram incorporados para dificultar falsificações.

Emissão e validade do RG digital

A validade da CIN varia de acordo com a idade do titular: 5 anos para crianças até 11 anos, 10 anos para pessoas entre 12 e 59 anos, e sem prazo de validade para aqueles com 60 anos ou mais. Para solicitar a versão digital do novo RG, você pode usar o aplicativo Gov.br, disponível para smartphones Android e iOS. No entanto, é importante notar que só é possível concluir esse processo se você já tiver recebido a versão física / impressa do documento. Para obter o documento impresso, é necessário visitar os postos de atendimento, como o Expresso Cidadão e o Poupa Tempo em seu município.

Outras alterações

Além das mudanças mencionadas, o decreto publicado no Diário Oficial da União estabelece diversas novas normas relacionadas ao RG, incluindo:

Adoção do padrão internacional código MRZ, permitindo o uso do RG como passaporte em países do Mercosul.

Autenticação do documento por meio de QR Code.

Inclusão do grupo sanguíneo e fator RH no documento.

Registro da naturalidade do cidadão no novo RG.

Novos prazos de validade, de acordo com a idade do titular.

Exigência de biometria (impressão digital).

Identificação do doador de órgãos.

Validade em todas as regiões do país.

Existe um prazo?

Embora a renovação seja obrigatória para todos, não é necessário fazê-la imediatamente. Os cidadãos têm até 2032 para realizar o processo de emissão do novo documento, eliminando a corrida contra o tempo.

