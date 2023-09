Meta atende reclamação ANTIGA e libera função desejada no WhatsApp

Em 2023, a Meta tem lançados infindáveis atualizações com ótimas novidades e recursos para o WhatsApp. De ferramentas que melhoram a experiência do usuário, novos e atraentes visuais a reforços ligados à proteção de dados e segurança da privacidade. No entanto, um pedido feito por anos pelos usuários finalmente deu indícios de que está para ser atendido em poucas semanas. Saiba mais detalhes, a seguir.

WhatsApp para iPad é testado na versão beta. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A vez do iPad

Os pedidos duraram anos, mas enfim, foram atendidos. O tão aguardado aplicativo do WhatsApp para iPad está mais próximo do que nunca de se tornar uma realidade. Há mais de dois anos, pistas dentro do aplicativo para iOS indicavam o desenvolvimento de um app exclusivo para iPadOS, especialmente após a implementação do suporte a múltiplos dispositivos.

Embora tenha havido testes preliminares para conectar o iPad ao WhatsApp, o assunto ficou em segundo plano até recentemente. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que está por vir na plataforma de mensagens adaptada ao tablet da maçã.

Leia mais: Nova extensão do WhatsApp permite ler o que foi apagado e borrar mensagens

Versão beta para testadores

Segundo informações do site WABetaInfo, o WhatsApp lançou uma versão beta do aplicativo compatível com o iPadOS, com a versão numerada 23.19.1.71 para dispositivos iOS. Os usuários que participam do programa de testes do WhatsApp já podem fazer o download da nova versão do aplicativo via TestFlight em seus iPads.

Foto: Reprodução / WABetaInfo

Como usar o WhatsApp no iPad?

A configuração e a utilização do WhatsApp no iPad seguem basicamente o mesmo processo do WhatsApp Web e da versão desktop. Os usuários devem acessar o aplicativo no iOS ou Android, navegar até a seção “Aparelhos Conectados” nas Configurações e adicionar o iPad, lendo o código QR exibido na tela. Assim que concluída essa etapa, as mensagens são carregadas, e o aplicativo pode ser utilizado normalmente.

Uma característica interessante é que, assim como na versão desktop ou na web, o WhatsApp beta para iPad funciona de forma independente do iPhone. Após a configuração inicial, que ainda requer o smartphone, os usuários podem enviar mensagens e fazer chamadas sem a necessidade de manter o aparelho conectado à internet. É importante destacar que os conteúdos continuam a ser sincronizados entre os dispositivos e permanecem protegidos pela criptografia de ponta a ponta.

Quando será lançado?

Conforme mencionado acima, como o recurso ainda está em fase beta, somente aqueles que têm acesso à versão de testes mais recente do aplicativo WhatsApp para iOS (23.19.1.71) podem usufruir do WhatsApp no iPadOS. É possível que ocorram ajustes e correções de bugs antes do lançamento oficial, especialmente relacionados aos Status e ao envio de localização em tempo real.

Embora a data exata de lançamento do WhatsApp para iPadOS para o público em geral ainda não seja conhecida, a disponibilização da versão beta funcional para os testadores é um indicativo promissor de que a novidade está próxima de ser lançada para todos os usuários.

Leia também: Modo “retrovisor” do WhatsApp; veja como ativar para “olhar o passado”