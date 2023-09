Governo garante pagamento adiantado para NIS de final 6

Consulte seu NIS – O pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro traz novidades que vão além do calendário habitual. Enquanto muitos aguardam a liberação dos recursos, dois grupos específicos de beneficiários terão a chance de receber suas parcelas antecipadamente. Continue a leitura e descubra quem são esses grupos e como será efetuada essa antecipação.

Antecipação para este final de NIS

A antecipação semanal das parcelas do Bolsa Família foi confirmada em março deste ano, logo após a assinatura de uma Medida Provisória relativa ao programa. Essa modificação veio como um legado do Auxílio Brasil e permite que os beneficiários possam ter acesso aos seus recursos antes do prazo comum. Concretamente, aqueles que, segundo o calendário normal, receberiam seus benefícios na segunda-feira, agora têm a possibilidade de movimentar essas quantias já no sábado anterior. Na primeira semana de pagamentos de setembro, por exemplo, essa antecipação será válida para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6, que poderão ter acesso aos seus recursos no sábado, dia 23, ao invés de esperar até a segunda-feira, dia 25.

Mas é fundamental que os beneficiários do Bolsa Família atentem para os requisitos que garantem a continuidade no programa, como a atualização do Cadastro Único, o cumprimento das condicionalidades estipuladas e uma renda per capita mensal de até R$ 218. Ignorar essas regras pode comprometer o recebimento do benefício, o que, em um momento de crise, pode ser altamente prejudicial para as famílias mais vulneráveis.

O cronograma de pagamentos varia de acordo com o final do NIS de cada beneficiário. No mês de setembro, o calendário se estende do dia 16 ao dia 29. Nesse intervalo, os beneficiários devem ficar atentos à data correspondente ao último dígito de seu NIS, que determinará o dia em que o benefício será liberado para saque ou movimentação.

Consulte seu benefício

Se você é um beneficiário e deseja consultar o status do seu benefício, há várias maneiras de fazer isso. A tecnologia facilita essa tarefa: dois aplicativos para dispositivos móveis permitem esse acompanhamento. O primeiro é o CadÚnico, disponível tanto para Android quanto para iOS, que oferece uma aba chamada “Meus Benefícios”, onde as informações podem ser consultadas. O segundo é o aplicativo próprio do Bolsa Família, também disponível para as duas plataformas. Ambos os apps permitem a consulta através do CPF do beneficiário.

Além dessas opções, o Portal Cidadão oferece um serviço online onde é possível verificar não apenas o Bolsa Família, mas outros programas sociais. Para utilizar esse recurso, basta acessar o site oficial do Portal do Cidadão e efetuar o login utilizando o CPF. A senha requerida é a mesma utilizada em outros aplicativos ligados à Caixa Econômica Federal, como o Caixa Trabalhador.

O Bolsa Família é mais do que um simples programa de transferência de renda; ele é uma rede de proteção que visa garantir um mínimo de dignidade às famílias em condições de vulnerabilidade. Portanto, é de extrema importância que os beneficiários estejam cientes de todas as atualizações e nuances que envolvem o programa, como é o caso das antecipações anunciadas para este mês de setembro.

