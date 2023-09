MEI pode ter acesso ao Desenrola? Veja quais são as regras

Desenrola Brasil – Você já imaginou um cenário em que não apenas pessoas físicas, mas também microempreendedores individuais (MEIs) endividados, poderiam ter a chance de limpar o nome e respirar mais aliviados? Pois bem, é exatamente essa reviravolta que o programa Desenrola Brasil está se preparando para oferecer. E mais: o plano vai além, envolvendo até mesmo leilões para renegociação de dívidas.

O Desenrola Brasil oferece suporte não apenas para indivíduos endividados, mas também para o MEI. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Desenrola e o MEI

O programa Desenrola Brasil não é novo, mas está prestes a entrar em uma fase completamente renovada. Prevista para ser lançada no fim deste mês, essa etapa traz uma série de inovações e amplia significativamente o escopo de atuação do programa. Originalmente voltado para ajudar indivíduos endividados no setor privado, agora ele também se focará em microempreendedores individuais e pequenas empresas com dívidas acumuladas. E não para por aí: além dos MEIs, a nova etapa do programa trará soluções para aqueles que possuem dívidas com varejistas e com empresas prestadoras de serviços básicos como água, gás e telefonia.

Veja também: É preciso fazer ISTO para entrar na nova fase do DESENROLA

Em relação aos microempreendedores individuais, essa inclusão representa uma grande novidade. Até então, os MEIs não estavam no escopo do Desenrola Brasil. Com a aprovação do Projeto de Lei que regulamenta essa nova fase, o programa, que teve como um dos seus idealizadores o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, agora abre portas para esse grupo. Especificamente, a atualização é direcionada para pessoas com renda de até dois salários mínimos e dívidas que não superem os R$ 5 mil. Uma nova plataforma digital será desenvolvida pelo governo para facilitar todo o processo de renegociação dessas dívidas.

Leilões

Mas, talvez a parte mais inusitada dessa reformulação seja a realização de leilões voltados para a renegociação de dívidas. É isso mesmo: os credores interessados em recuperar ao menos parte do que lhes é devido poderão participar desses leilões e oferecer descontos aos devedores. E para tornar a proposta ainda mais atraente para os credores, o Fundo Garantidor de Operações (FGO) disponibilizará recursos na ordem de R$ 8 bilhões como uma forma de respaldo financeiro. Essa medida visa minimizar os riscos para os credores e atuar como um incentivo para que descontos substanciais sejam oferecidos, tornando a renegociação mais acessível.

Esses leilões de dívidas serão organizados em lotes, permitindo que dívidas similares sejam agrupadas, seja em termos de natureza da obrigação, idade da dívida ou até mesmo o setor de atuação predominante do credor. Ou seja, a competição será saudável e segmentada, abrangendo não só instituições financeiras, mas também empresas de serviços públicos, varejistas e prestadores de serviços em geral.

Portanto, a nova fase do Desenrola Brasil promete ser um divisor de águas para quem está afogado em dívidas e não vê uma saída fácil. Se você é um microempreendedor individual, uma pequena empresa ou até mesmo um indivíduo com dívidas não muito elevadas, fique atento às atualizações do programa. Esse pode ser o respiro financeiro que você estava esperando.

Veja também: Nova fase do Desenrola garante quitação de dívidas de até R$ 5 MIL; veja como