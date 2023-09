Brasileiros podem sacar mais de R$ 289,90 esta semana; lista de CPF divulgada

Boa notícia — milhões de famílias brasileiras poderão sacar quase R$ 300 nesta semana. É necessário estar com o CPF na lista dos beneficiados pelo bônus do Governo Federal. Os pagamentos bônus para os brasileiros já começaram e vão ser estendidos até o fim do mês. Saiba quem está na lista e todos os detalhes sobre o pagamento.

Estas pessoas podem receber bônus de R$ 300

Os brasileiros que são beneficiários do Bolsa Família irão contar com o bônus do Governo Federal nesta semana de até R$ 300. É válido lembrar que os repasses do Governo são direcionados as famílias inscritas e ativas no Bolsa Família.

É importante ressaltar que os pagamentos já começaram e serão estendidos até o fim do mês. Para receber o valor extra de R$ 300 é necessário que o beneficiário cumpra uma série de requisitos propostos pelo Governo Federal.

Caso ele esteja dentro das regras estipuladas, poderá gozar do adicional de até R$ 300 concedido pelo Governo Federal para os beneficiários do Bolsa Família. Lembrando que no próximo mês terá um presente especial para milhões de famílias — veja no fim do artigo.

Para receber o adicional de R$ 300 ou mais é necessário que haja na família uma criança entre zero e seis anos — o limite é de duas crianças por grupo familiar, sendo o total de R$ 300 por duas cabeças.

Caso a família possua uma gestante ou lactante — haverá o adicional de R$ 50. Bem como o adicional de R$ 50 para os jovens entre 7 e 18 anos. Portanto, caso a família tenha até duas crianças na faixa etária de 1-6 anos — poderá ter adicionais superiores a R$ 300.

Cronograma e presente é anunciado

O cronograma do Bolsa Família é dado através do número final do NIS — o primeiro pagamento foi pago aos brasileiros neste último dia 18. Retornando nesta última segunda-feira e se estendendo até o dia 29 de setembro.

Nos próximos dias: os beneficiários com NIS terminando em 3, 4 e 5 serão contemplados. Lembrando que os beneficiários residentes em áreas de calamidade pública, como em algumas cidades do Rio Grande do Sul — terão o benefício antecipado.

O presente que será dado para milhões de famílias é referente ao Vale-Gás, que será pago novamente a partir do próximo mês. Lembrando que o mesmo é pago a cada dois meses — mais precisamente nos meses pares.

O Vale-Gás não é pago para todos os beneficiários do Bolsa Família, nem todos recebem o mesmo. Entretanto, os valores são destinados para a compra do gás de cozinha — que no Brasil está na faixa de R$ 100/110.

