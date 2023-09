Empréstimo Caixa Tem: cuidado! Veja o que acontece se atrasar

Crédito Caixa Tem – Diante de um cenário onde o acesso a crédito pessoal torna-se cada vez mais imprescindível, o Caixa Tem se apresenta como uma alternativa emergente para diferentes estratos da população. Nascido no contexto da pandemia da Covid-19, esse aplicativo passou por transformações significativas e agora oferece a possibilidade de empréstimos pessoais. Mas será que esse serviço oferece condições vantajosas para o usuário? A resposta envolve uma análise cuidadosa de quem pode se beneficiar, quais são as taxas aplicadas e como fazer para quitá-lo.

O aplicativo Caixa Tem oferece um empréstimo disponível para seus usuários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Sobre o Caixa Tem

Desenvolvido inicialmente para ser uma conta digital gratuita para o recebimento de auxílios governamentais, o Caixa Tem evoluiu para uma plataforma mais abrangente, com uma série de novos serviços financeiros. Dentre eles, o empréstimo Caixa Tem, que é uma modalidade de crédito pessoal disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Esse recurso é voltado especialmente para aqueles que têm interesse em iniciar um negócio próprio ou necessitam de capital para melhorar um empreendimento já existente.

O empréstimo Caixa Tem é disponibilizado principalmente para dois perfis: o Empreendedor Pessoa Física (PF) e o Microempreendedor Individual (MEI). Para o empreendedor individual, os critérios para solicitar o empréstimo incluem o desejo de iniciar ou expandir um investimento, ter menos de R$ 3 mil em dívidas bancárias até 31 de janeiro de 2022, com exceções feitas para financiamentos habitacionais e limites de crédito não utilizados, além de possuir uma conta Poupança Caixa Tem e estar com o cadastro atualizado na plataforma. Já para MEIs, alguns dos requisitos incluem ter, pelo menos, 12 meses de atividade como Pessoa Jurídica e um faturamento anual abaixo de R$ 81 mil.

O montante de crédito que pode ser disponibilizado pelo aplicativo varia de acordo com a categoria do solicitante. Para Empreendedores Pessoa Física, o valor máximo é de R$ 1.000,00, enquanto para MEIs esse valor pode chegar a R$ 3.000,00. O prazo para pagamento oscila entre 18 e 24 meses, e as taxas de juros podem chegar a 3,99% ao mês para PF e até 3,60% mensais para MEIs.

Quando se trata de pagamento do empréstimo, o processo é automatizado e efetuado por meio de débito automático. É fundamental que o titular do crédito deposite o valor correspondente na sua conta Poupança Social Digital antes da data de vencimento estipulada no momento da contratação. A Caixa Econômica Federal estabelece que a parcela do empréstimo não pode ser quitada utilizando benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo.

Detalhes

No caso de atraso no pagamento, o procedimento para regularizar a situação também é feito através do próprio aplicativo, o que facilita o processo para o usuário. Entretanto, vale destacar que o atraso pode resultar em cobrança de juros extras, de acordo com as cláusulas do contrato estabelecido.

O app ainda permite a amortização de parte do saldo devedor, o que pode ser uma estratégia para reduzir as parcelas futuras. No entanto, o Caixa Tem tem taxas de juros relativamente altas, e isso levanta questões sobre sua vantagem em comparação com outras opções de crédito, como o empréstimo consignado, que tem taxas menores e pode ser contratado até mesmo por pessoas negativadas.

Para quem busca alternativas mais acessíveis para quitar o empréstimo Caixa Tem, a antecipação do saque do FGTS ou o empréstimo consignado, que possui taxas de juros mais baixas, surgem como opções mais viáveis. A escolha, claro, deve ser feita com base em uma análise cuidadosa das próprias necessidades e condições financeiras.

Por isso, o empréstimo Caixa Tem pode ser uma solução de crédito rápida e prática, especialmente para quem já utiliza o aplicativo para outros fins. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, é vital comparar essa opção com outras modalidades de crédito disponíveis no mercado para garantir a escolha mais acertada e econômica.

