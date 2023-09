Onde você NÃO deve fazer um consignado (INSS e privado)

Empréstimo consignado – Você já se perguntou por que as taxas de juros do crédito consignado parecem mais amigáveis ao seu bolso? Especialmente se você é beneficiário do INSS, essa modalidade de empréstimo pode ser um mar de rosas comparada a outros tipos de crédito pessoal. Fique atento para as informações que temos, especialmente sobre as novas taxas máximas estabelecidas para esses empréstimos.

Sobre o crédito consignado

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo que se destaca por apresentar condições mais favoráveis aos contratantes. Isso acontece principalmente porque as instituições financeiras têm um nível maior de segurança para receber o valor emprestado. No crédito consignado, as parcelas são automaticamente deduzidas pelo banco do montante disponível na conta do contratante, o que minimiza o risco de inadimplência.

Para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), existe um modelo de crédito consignado especial. O diferencial aqui é que o desconto das parcelas ocorre diretamente sobre o valor do benefício que o segurado recebe mensalmente. O mecanismo diminui ainda mais o risco para os bancos e, como consequência, permite que eles ofereçam taxas de juros mais competitivas.

E quando se fala em taxas de juros, o cenário é ainda mais interessante. As instituições financeiras que operam com crédito consignado para beneficiários do INSS trabalham com taxas mais baixas, obedecendo a um teto determinado pela própria autarquia. Até recentemente, essa taxa máxima era de 1,91% ao mês. Dados atualizados no mês de agosto mostram que grandes bancos como Itaú, Banco do Brasil, e Bradesco apresentavam taxas de juros dentro desse limite, variando de 1,77% a 1,92% ao mês. Vale ressaltar que nenhuma instituição financeira que oferece essa linha de crédito pode ultrapassar o teto estabelecido.

O cenário é um pouco diferente quando falamos em empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, ou seja, aqueles que não são beneficiários do INSS. Neste caso, as taxas de juros são notavelmente mais altas. Grandes bancos como Itaú, Santander e Bradesco praticam taxas que vão de 2,05% a 2,89% ao mês. A variação ocorre porque não há um órgão que determine um teto para essas alíquotas e, além disso, o risco para as instituições financeiras é maior quando comparado ao consignado para beneficiários do INSS.

Pontos a serem levados em consideração

É importante lembrar que as taxas de juros são apenas uma das variáveis a considerar ao contratar um empréstimo consignado. Os bancos oferecem condições que podem variar significativamente, incluindo o número de prestações, a duração do contrato e o valor das parcelas.

Portanto, se você é beneficiário do INSS e está pensando em contratar um empréstimo, o consignado pode ser uma opção vantajosa. Contudo, é crucial pesquisar e comparar as ofertas dos diferentes bancos para garantir que você está, de fato, obtendo a melhor condição possível. Mesmo dentro do universo dos empréstimos consignados, ainda existe espaço para uma negociação consciente e vantajosa para o seu bolso.

