“Vale-sacolão” será entregue em setembro? Quem pode receber o auxílio

A alimentação é considerada não apenas o ponto central no combate à fome e à desigualdade, como é considerada uma das despesas que mais pesam no bolso dos brasileiros. Com isso, o governo federal anunciou o retorno do apelidado “Vale-sacolão”, formalmente chamado de Auxílio Cesta Básica. Continue a leitura, a seguir, e entenda quem pode receber o benefício social.

Governo federal anuncia o retorno do Auxílio Cesta Básica. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O retorno da dignidade

Com o objetivo de apoiar um grande número de famílias em situação precária, de extrema pobreza, o governo federal apresentou uma nova medida para ajudar os cidadãos brasileiros em sua alimentação diária. A alimentação, que é um elemento determinante no combate à fome e à desigualdade, é uma das despesas que mais pesam no orçamento dos indivíduo.

Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre o auxílio que trará um alento às famílias mais necessitadas em todo o país.

Benefício volta em boa hora

Segundo dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), cerca de 64,85% do salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.320,00, é gasto com a cesta básica. Considerando essa realidade, o Auxílio Cesta Básica foi reintroduzido e visa dar suporte a muitas famílias brasileiras.

Requisitos para conseguir o Auxílio Cesta Básica

Abaixo, estão os critérios para obter esse auxílio:

Cada família receberá um auxílio no valor de R$ 150.

É necessário comprovar que a renda familiar não ultrapassa três salários mínimos e estar cadastrado no CadÚnico.

Os beneficiários incluem trabalhadores do transporte alternativo e escolar, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias turísticos, entre outros.

Como solicitar o auxílio em 2023?

Para solicitar o Auxílio Cesta Básica em 2023, é necessário visitar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e seguir as instruções fornecidas no local. Em algumas regiões, o auxílio pode ser disponibilizado por meio de depósitos bancários na conta do beneficiário ou mesmo na forma de cestas físicas contendo itens essenciais, como açúcar cristal, arroz, banana prata, batata inglesa, café em pó, contrafilé, farinha, feijão, leite longa vida, entre outros produtos alimentícios básicos.

Quem não pode receber?

É importante mencionar que o auxílio não será concedido a indivíduos que já recebam outros benefícios, como aposentadoria ou assistência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Além disso, servidores públicos e aqueles que recebem benefícios de programas federais de renda, com exceção dos beneficiários do Bolsa Família, não têm direito ao Auxílio Cesta Básica.

Outro grupo que também fica de fora dos elegíveis para receberem o auxílio são aqueles que estão recebendo seguro-desemprego, já que o benefício se destina especificamente a famílias em situação de vulnerabilidade.

