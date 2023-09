Caixa Tem: quem receberá a partir de HOJE?

Receba seus benefícios pelo Caixa Tem – Se você faz parte dos milhões de brasileiros que dependem de benefícios sociais, como o Bolsa Família, há novidades significativas a caminho. Na próxima semana, um dos aplicativos mais baixados do país, o Caixa Tem, será a plataforma por onde será efetuado o pagamento deste benefício a cerca de 21 milhões de famílias. Entenda a seguir como essa ação impacta a vida dos beneficiários e como se preparar para receber o depósito.

Caixa Tem, a ferramenta do Governo Federal

O Caixa Tem ganhou uma presença substancial na vida dos brasileiros desde que se tornou um dos principais canais para a distribuição de auxílios governamentais. Agora, sua relevância está prestes a ser reforçada. Com início na segunda-feira da semana seguinte, dia 18, e estendendo-se até o final do mês, em 29 de setembro, o app será o veículo de pagamento do benefício Bolsa Família para milhões de pessoas. A expectativa é alta, com muitas famílias contando os dias para ter acesso aos recursos.

O esquema de pagamento adota um calendário específico que é estritamente baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Essa metodologia ajuda a evitar aglomerações e a sobrecarga do sistema. Por exemplo, se o último número do seu NIS for 1, o depósito estará disponível em sua conta no Caixa Tem em 18 de setembro. Os depósitos continuam seguindo essa lógica, escalonados até o dia 29 de setembro, quando os beneficiários cujos números de NIS terminam em 0 terão acesso ao pagamento.

Para os que estão aguardando o pagamento, é possível fazer uma consulta prévia para confirmar a disponibilidade do benefício. O aplicativo Caixa Tem oferece essa facilidade. Primeiramente, é necessário fazer o download do aplicativo, disponível para dispositivos Android e iOS. Após o acesso à conta, o beneficiário deve selecionar a opção “Extrato” e, em seguida, aplicar um filtro para “Futuro”. Isso fornecerá detalhes sobre pagamentos que estão agendados para serem creditados na conta nos próximos dias. No entanto, para ter uma visão precisa do que está por vir, recomenda-se que essa consulta seja realizada com, pelo menos, 10 dias de antecedência em relação à data prevista para o desembolso, para permitir possíveis atualizações do sistema.

Impacto social e financeiro

Essa nova etapa de pagamentos reforça o papel do Caixa Tem como uma ferramenta crucial na distribuição de benefícios sociais, especialmente em um momento em que muitos brasileiros estão enfrentando dificuldades financeiras devido à situação econômica do país. O Bolsa Família, especificamente, tem sido um programa vital para milhões de famílias, e sua distribuição eficiente e oportuna é mais crucial do que nunca.

Assim, enquanto as famílias se preparam para receber seus benefícios, a recomendação é manter o aplicativo atualizado e verificar o calendário e o extrato com antecedência. Isso não apenas garante que os recursos sejam acessados de forma eficaz, mas também contribui para uma maior organização financeira, permitindo que as famílias beneficiadas planejem melhor como utilizar o dinheiro que irão receber. Portanto, o Caixa Tem continua a ser um instrumento indispensável na vida de milhões de brasileiros, agindo como um canal confiável para ações governamentais de grande importância social.

