Estão na sua casa e você não sabe! Substâncias altamente tóxicas

Cuidado com estas substâncias – A poluição doméstica pode ser mais perigosa do que você pensa. De materiais de construção a utensílios de cozinha, os riscos à saúde podem estar literalmente sob o mesmo teto que você. Entenda como substâncias tóxicas comuns em ambientes fechados podem afetar seu bem-estar e o que fazer para minimizar os danos.

A exposição a substâncias tóxicas pode ocorrer dentro de casa. Foto: divulgação

Substâncias nocivas

Os perigos da poluição indoor (ou seja, dentro de ambientes fechados) vão além da fumaça de cigarro e poeira. Conforme destacado pela Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA), diversos materiais e objetos presentes no interior das residências têm potencial de prejudicar a saúde humana. Substâncias nocivas estão frequentemente presentes em móveis, embalagens plásticas e até mesmo em produtos de limpeza, sendo fatores de risco para o desenvolvimento de alergias, asma e doenças crônicas como o câncer.

Entre os compostos mais preocupantes, encontramos o formaldeído, ou formol, comumente presente em móveis, vidros, espelhos e produtos de higiene pessoal. Além dele, o benzeno, xileno e tricloroetileno, que frequentemente compõem tintas e materiais de tapeçaria, também merecem atenção. Sem esquecer do clorofórmio presente em algumas fontes de água potável, e do amoníaco, álcool e acetona, encontrados em produtos como carpetes e cosméticos.

O Bisfenol-A (BPA), frequentemente utilizado na fabricação de embalagens plásticas e mamadeiras, foi associado a problemas cardíacos, diabetes e infertilidade, segundo diversos estudos científicos. Sua ação como desregulador do sistema endócrino interfere principalmente nos hormônios femininos. Além disso, utensílios de cozinha revestidos com materiais antiaderentes contêm ácido perfluoroctanoico, cujos impactos na saúde ainda estão sob investigação.

Ao contrário do que muitos podem pensar, os riscos não são exclusividade de produtos químicos ou industrializados. Até mesmo os fogões a lenha, populares em algumas regiões, podem liberar partículas que são prejudiciais à saúde.

Minimizar o impacto dessas substâncias exige ações preventivas. É fundamental seguir à risca as instruções das embalagens, especialmente no caso de tintas e produtos químicos. Manter a ventilação dos ambientes internos também é crucial, embora essa medida não seja suficiente para eliminar completamente os riscos. Além disso, optar por recipientes de vidro, porcelana ou aço inoxidável para armazenamento de alimentos é uma forma eficiente de evitar a contaminação por substâncias como o BPA.

Sistema imunológico

Com a exposição constante a agentes tóxicos e estressores ambientais, a manutenção do equilíbrio do sistema imunológico torna-se ainda mais importante. Controlar o estresse, adotar uma dieta balanceada e praticar atividades físicas ao ar livre podem ser estratégias valiosas. Estudos indicam que a alimentação e o estado emocional têm um papel significativo na resposta imunológica do corpo, que precisa de mais recursos para se manter em equilíbrio quando está sob ataque de substâncias tóxicas.

Por fim, sempre que possível, é aconselhável optar por morar e trabalhar em áreas com menor índice de poluição. A qualidade do ar e da água nesses locais tende a ser melhor, reduzindo a exposição a diversos tipos de contaminantes.

Ficar atento ao ambiente doméstico e tomar medidas preventivas pode ser mais do que uma escolha consciente: é um investimento na sua saúde e na de sua família.

