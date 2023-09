Seguro-desemprego tem parcela EXTRA aprovada para apenas 1 grupo; veja

Seguro-desemprego – O cenário econômico está em constante mudança, mas para os trabalhadores do Rio Grande do Sul que perderam o emprego recentemente, uma novidade promete trazer um alívio financeiro temporário. Se você está entre aqueles que foram desligados involuntariamente nos primeiros seis meses deste ano, pode ter direito a até duas parcelas extras do seguro-desemprego. Continue lendo para entender todos os detalhes dessa medida e como ela pode beneficiar você e outros cidadãos de 52 municípios gaúchos afetados por situações de emergência ou calamidade pública.

Benefício do seguro-desemprego

Para entender a importância dessa iniciativa, primeiro é preciso compreender o que é o seguro-desemprego. Trata-se de um benefício financeiro temporário, concedido aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa, com o intuito de auxiliá-los durante o período em que estão buscando uma nova oportunidade de trabalho. Habitualmente, os beneficiados recebem entre três a cinco parcelas, que variam de acordo com o tempo de serviço prestado com carteira assinada. Contudo, um fator novo entrou em cena para ampliar esse cenário: os impactos dos temporais que devastaram diversas áreas do Rio Grande do Sul.

Em função das recentes calamidades naturais que assolaram o estado, especialmente afetando municípios como Nova Petrópolis, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul tomou medidas excepcionais. Para minimizar o impacto desses desastres na vida dos trabalhadores que perderam seus empregos, foi decidido estender o pagamento do seguro-desemprego com até duas parcelas extras. Esta extensão é válida para os empregados desligados entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2023 e residentes nos municípios que declararam situação de emergência ou calamidade pública, entre os quais Nova Petrópolis se destaca.

Para verificar a elegibilidade ao recebimento dessas parcelas adicionais, os interessados devem se dirigir à Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine) da sua localidade. Em Nova Petrópolis, por exemplo, a unidade se localiza na rua Rio Branco, número 407, sala 110. Para aqueles que preferem o conforto e a agilidade das consultas digitais, o governo disponibiliza o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e um chat no site da FGTAS/Sine para esclarecimentos.

Além de Nova Petrópolis, outros municípios também estão inclusos nessa ação, como Alto Feliz, Araricá, e São Leopoldo, apenas para citar alguns. É uma medida abrangente que visa proporcionar uma transição financeira menos traumática para os trabalhadores afetados diretamente ou indiretamente pelos desastres naturais ocorridos no estado.

Como pedir

Quanto aos procedimentos para a solicitação do seguro-desemprego, é necessário primeiramente verificar se o trabalhador cumpre todas as condições estabelecidas para ter direito ao benefício. As solicitações podem ser realizadas em diferentes pontos autorizados, incluindo as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE) e o Sistema Nacional de Emprego (SINE). Também é possível efetuar essa solicitação por meios digitais, como o Portal Gov.br e o já mencionado aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

A medida de ampliação do seguro-desemprego é uma ação governamental relevante que pode fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas em um momento delicado. Se você atende aos requisitos para o recebimento das parcelas adicionais, não perca tempo. Procure os canais oficiais de atendimento e assegure seus direitos. Esse benefício é mais do que um alento financeiro, é um suporte para que você possa buscar novas oportunidades com um pouco mais de tranquilidade.

