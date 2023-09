Estes 5 celulares são TOP DEMAIS e bem mais em conta que um iPhone

Opções de bons celulares – A mais recente adição ao portfólio da Apple, o iPhone 15, chega ao mercado com inovações que prometem transformar a experiência do usuário. Mas o preço elevado pode fazer o consumidor olhar duas vezes antes de abrir a carteira. Diante desse cenário, o mercado oferece opções com desempenho semelhante, mas valores bem mais acessíveis. O que você precisa saber antes de tomar sua decisão?

A Apple lançou o iPhone 15, mas outros celulares Android também são top de linha. Foto: divulgação

Celulares tão bons quanto um iPhone

Anunciado esta semana, o iPhone 15 traz avanços significativos, como a entrada USB-C para carregadores, um passo adiante da marca no campo da padronização. Outro destaque é a câmera traseira principal, que agora possui uma resolução de 48 MP, uma considerável melhoria em comparação com os 12 MP do modelo anterior. A chegada do aparelho ao Brasil está prevista para o próximo mês, embora ainda não haja confirmação oficial da data pela Apple.

Quanto aos preços, prepare o bolso: o valor inicial é de R$ 7.299, e as versões mais sofisticadas podem ultrapassar a marca dos R$ 10 mil. Desdobrando a gama de opções, temos o iPhone 15 Plus por a partir de R$ 8.299, o iPhone 15 Pro por R$ 9.299 e, no topo da linha, o iPhone 15 Pro Max que sai por pelo menos R$ 10.299.

A cifra elevada pode fazer muitos entusiastas de tecnologia pensar duas vezes antes de investir no novo modelo da Apple. E é nesse contexto que outras marcas ganham relevância, oferecendo alternativas de ponta por um preço mais acessível. Um dos exemplos mais significativos é o Samsung Galaxy S23, que também se destaca por sua qualidade de câmera e compatibilidade com a rede 5G. O aparelho ainda vem com o chip Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB, e tem resistência à água como um de seus atributos.

A Xiaomi também entra forte na competição com o Xiaomi 13. O dispositivo possui uma tela de 6,36 polegadas, câmera traseira tripla de 50 MP +12 MP + 10 MP, além de uma câmera de selfie de 32 MP. A compatibilidade com 5G e a resistência à água são outras características que o tornam uma alternativa viável ao iPhone 15.

O Motorola Edge 40, por sua vez, não fica atrás em termos de especificações técnicas. Ele oferece câmera dupla traseira de 50 MP e 13 MP, câmera de selfie de 32 MP e grava vídeos em qualidade 4K. Equipado com o chip Dimensity 8020 da MediaTek, o smartphone também é resistente à água e compatível com a rede 5G.

Diferentes modelos

Há ainda outras opções com diferentes tamanhos de tela e recursos de câmera que gravam vídeos em 8K e 4K, além de compatibilidade com 5G. Todos esses modelos vêm equipados com chips de alto desempenho, seja da Qualcomm ou da MediaTek, e em geral são resistentes à água, ampliando ainda mais as opções para o consumidor que busca alta performance sem abrir mão do aspecto econômico.

O mercado de smartphones nunca foi tão competitivo, e a Apple enfrenta desafios significativos para manter sua liderança. Com o lançamento do iPhone 15, a empresa tenta se manter à frente, mas as alternativas mais acessíveis financeiramente também oferecem uma experiência de usuário de alta qualidade. Se você é um entusiasta da tecnologia ponderando suas opções, este é o momento ideal para comparar e escolher o melhor aparelho para suas necessidades e orçamento.

