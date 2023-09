É preciso fazer ISTO para entrar na nova fase do DESENROLA

Desenrola Brasil – O clima é de expectativa no setor financeiro brasileiro com a expansão do programa “Desenrola Brasil”, focado em renegociações de dívidas para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou cadastradas no CadÚnico. A novidade? O acesso a esse programa especial de renegociação está atrelado ao nível de sua conta na plataforma gov.br. Mas como alcançar os níveis necessários na plataforma digital do governo? Acompanhe a nossa matéria e descubra todos os detalhes que você precisa saber.

Como entrar no Desenrola Brasil

Para os que ainda não estão familiarizados, a plataforma gov.br foi criada em 2019 com o objetivo de unificar diversos serviços e informações públicas oferecidos pelo governo federal. Funciona também como uma forma de identificação digital para os cidadãos, facilitando o acesso a diferentes serviços. Importante frisar que o programa “Desenrola Brasil” é exclusivo para aqueles que têm uma conta no nível prata ou ouro na mencionada plataforma.

No universo da conta gov.br, o nível ouro é o ápice da segurança e oferece um acesso completamente desimpedido a todos os serviços federais disponíveis na plataforma. Para além das funcionalidades básicas presentes nos níveis anteriores, como bronze e prata, a conta ouro acrescenta outras funcionalidades significativas. Entre elas, está a capacidade de realizar a validação facial por meio do aplicativo gov.br, disponível para Android e iOS, que confere a fotografia do cidadão nas bases de dados da Justiça Eleitoral e fornece um selo de certificado digital.

Mas como você pode ascender ao nível prata ou ouro na conta gov.br? Este é um ponto de confusão para muitos brasileiros, mas o processo é relativamente simples. Primeiramente, faça o login na sua conta no site oficial da plataforma (https://www.gov.br/) usando seu CPF e senha. Uma vez logado, você deve seguir para a seção chamada “Privacidade”, que se localiza na barra lateral à esquerda da página, e selecionar a opção “Gerenciar lista de selos de confiabilidade”. Ao fazer isso, um botão “Autorizar” será exibido na parte inferior da tela. Após a autorização, o sistema o direcionará para uma página onde você poderá ver os selos de confiabilidade que já possui e as etapas necessárias para atingir os níveis prata e ouro.

Para chegar ao ansiado nível ouro, é obrigatório o cadastro por meio de validação biométrica no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma alternativa é fazer o cadastro usando um certificado digital conforme as diretrizes estabelecidas pela ICP-BRASIL.

Incentivo ao uso da plataforma

Esta medida do governo está sendo vista como uma forma inovadora de incentivar o uso da plataforma gov.br, ao mesmo tempo em que busca resolver problemas críticos relacionados ao endividamento de cidadãos de baixa renda. Especialistas consideram essa integração entre tecnologia e serviços sociais uma forma de aproximar a população de mecanismos que facilitam a vida financeira, ao passo que torna os processos mais seguros e eficazes.

Para o setor financeiro, esta é uma oportunidade de reestruturar uma série de dívidas que, de outra forma, poderiam tornar-se irrecuperáveis. No entanto, o sucesso dessa iniciativa dependerá em grande parte da capacidade do governo de educar os cidadãos sobre como navegar na plataforma gov.br, especialmente considerando que o acesso ao programa “Desenrola Brasil” está condicionado ao nível da conta do usuário no portal.

Portanto, se você é um dos muitos brasileiros que se encaixam nos requisitos de renda e dívida e deseja se beneficiar do programa de renegociação, é crucial que você atualize seu nível na plataforma gov.br. Isso não apenas abrirá as portas para o “Desenrola Brasil”, mas também para uma série de outros serviços federais que podem facilitar sua vida.

