Leilão de dívidas do Desenrola começa em setembro; veja como funciona

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Fazenda, na última quarta-feira (13), um total de 924 empresas se inscreveram no Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal para facilitar a renegociação de dívidas. Nesta fase do programa, o foco está na renegociação das dívidas de brasileiros que pertencem à Faixa 1, caracterizada por pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Vem aí a nova fase

O Ministério da Fazenda anunciou na última quarta-feira (13), que um total de 924 empresas se inscreveram no Desenrola Brasil, um programa idealizado pelo governo federal, destinado a facilitar a renegociação de dívidas.

O prazo para instituições financeiras, varejistas e empresas de serviços públicos, como água, saneamento e energia, aderirem ao programa e declararem suas dívidas para renegociação expirou na última terça-feira (12). Continue a leitura para saber as próximas etapas do programa, logo abaixo.

Leia mais: Mais de R$ 2 bilhões de dívidas pagas: ainda dá para negociar pelo Desenrola?

Nova fase renegocia dívidas de até R$ 5mil

Nesta fase do Desenrola, o foco está na renegociação das dívidas de indivíduos que pertencem à Faixa 1, caracterizada por pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou aquelas inscritas no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico). As dívidas a serem renegociadas devem estar no limite de R$ 5 mil e devem ter sido registradas até 31 de dezembro de 2022.

No entanto, é importante destacar que os indivíduos da Faixa 1 não podem iniciar o processo de renegociação neste momento. A plataforma só estará disponível após o leilão das dívidas.

Próximas etapas

Filtragem das dívidas: As dívidas registradas pelas empresas no programa serão analisadas para verificar se pertencem a pessoas que se enquadram nos critérios da Faixa 1, ou seja, com renda máxima de dois salários mínimos ou que estejam com seus dados cadastrais no sistema do CadÚnico. Leilões: As empresas credoras participarão de um processo competitivo de leilão, onde determinarão os descontos que estão dispostas a oferecer a cada consumidor. Os leilões serão realizados por categoria de dívida, como contas de água, luz, etc. As empresas que disponibilizarem os maiores descontos vencerão o leilão. O Ministério da Fazenda acredita que os leilões devem começar no final da próxima semana. Abertura da plataforma: Após a conclusão dos leilões, a plataforma estará disponível para o público da Faixa 1. As pessoas poderão acessá-la com suas credenciais gov.br. Na plataforma, serão relacionadas as dívidas registradas pelas empresas credoras, incluindo as opções de abatimento. Os devedores poderão escolher entre pagamento à vista ou a prazo. A previsão é que a plataforma seja aberta ao público no final de setembro.

E quanto a Faixa 2?

Para a Faixa 2 do programa, as renegociações começaram em julho e podem ser realizadas diretamente com os bancos. Neste caso, apenas as dívidas bancárias podem ser renegociadas, excluindo aquelas com varejistas, empresas de serviços públicos, etc.

Segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), até 07 de setembro, quase R$ 12 bilhões em dívidas foram renegociados nesta categoria.

Leia também: O que mudará no Desenrola para quem precisa quitar dívidas?