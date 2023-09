Estão pagando R$ 1.000,00 por esta NOTA de dinheiro que já foi SUPER COMUM no Brasil; você tem?

O mercado de colecionadores de dinheiro antigo cresce dia após dia. Seja na busca por moedas raras com defeitos únicos, ou uma nota de dinheiro com uma história marcante em nosso país, certas cédulas e moedinhas, a depende de requisitos específicos, costumam valer bem mais do que o seu valor original à época de sua fabricação. Quer saber como identificar uma nota de dinheiro antiga como um verdadeiro tesouro? Continue a leitura, logo a seguir, e saiba em detalhes como fazer.

Tesouro escondido no cofrinho

Se você aprecia uma aula de história, essa é a hora. Durante o século XX, o Brasil passou por diversas mudanças em sua moeda. Três diferentes tipos de moedas chamadas cruzeiro marcaram essa época. A primeira delas foi criada em 1942, substituindo o ‘mil-réis’ e introduzindo o uso de centavos, representados pelo símbolo do Cruzeiro do Sul.

A segunda, de 1970, sucedeu o cruzeiro novo e, com o símbolo CR$, tentou conter a inflação, mantendo o valor. A terceira, em 1990, surgiu após o fracasso de planos econômicos anteriores, valendo um cruzado novo e enfrentando problemas inflacionários, sendo substituída, a seguir, pelo cruzeiro real em 1993, que, por sua vez, cedeu espaço para o real em 1994. Mas por acaso você sabia que algumas das antigas notas de Cruzeiro podem ter um valor bem expressivo para os colecionadores e, consequentemente, para você? Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Cédula dos anos 1990

Algumas nessas cédulas do tempo do cruzeiro são consideradas raras e podem chegar a custar até mil reais. Um exemplo impressionante é a nota de mil Cruzeiros, que apresenta a imagem de Cândido Rondon e um casal indígena de Karajás. Esta nota foi emitida em 1990, durante o Plano Collor, como parte dos esforços para conter a inflação no Brasil. Saiba um pouco mais sobre sua história, a seguir.

A nota de mil cruzeiros com um indígena

A nota de mil Cruzeiros com um indígena é uma peça histórica que faz parte da série do Plano Collor. Emitida em maio de 1990, a frente da nota destaca a figura de Cândido Rondon, um engenheiro militar e sertanista que desbravou o interior do país, instalando linhas telegráficas e integrando regiões remotas ao restante do Brasil. No verso, essa nota apresenta um casal indígena de Karajás, uma etnia que reside nas margens do rio Araguaia, no centro-oeste brasileiro. Esta nota foi pioneira ao homenagear os povos indígenas na história do dinheiro brasileiro.

Por que ela vale tanto?

O motivo do alto valor da nota de mil Cruzeiros com um indígena é até bem simples. Segundo o mercado de colecionadores esta nota é bem difícil de se encontrar hoje em dia. Com uma tiragem extremamente baixa, de apenas 5 milhões de unidades, ela foi rapidamente substituída pela nota de mil Cruzeiros Reais em agosto de 1993. Além disso, essa nota possui um alto valor histórico e cultural, representando tanto um personagem importante na história do Brasil quanto uma etnia indígena que ainda mantém suas tradições vivas.

Aprenda a identificar a nota

Se você está curioso para saber se possui uma nota de mil Cruzeiros com um indígena, é importante observar alguns detalhes específicos:

O número 1000 deve estar impresso em vermelho tanto na frente quanto no verso da nota.

A nota deve conter as assinaturas do ministro da Fazenda Zélia Cardoso de Mello e do presidente do Banco Central Ibrahim Eris.

Nos cantos inferiores da frente e do verso da nota, deve-se encontrar o código B-2314 e B-2315, respectivamente.

A letra “A” deve ser visível nos cantos superiores direito da frente e esquerdo do verso da nota.

Avaliando o valor da sua nota

O valor de uma nota de mil Cruzeiros com um indígena depende de diversos fatores, incluindo seu estado de conservação, a demanda dos colecionadores e a oferta no mercado. Em geral, quanto melhor o estado de conservação da nota, maior seu valor. Consultar o “Catálogo das Moedas Brasileiras” pode fornecer uma ideia dos preços médios das cédulas brasileiras no mercado numismático.

Segundo esse catálogo, a nota de mil Cruzeiros com um indígena pode valer entre R$ 3 e R$ 50, dependendo de seu estado de conservação. No entanto, colecionadores entusiastas, como o tiktoker ‘Moedas Raras 1994’, afirmam estar dispostos a pagar até mil reais por uma nota em ótimo estado.

Cuidados ao negociar dinheiro raro

Ainda assim, ao lidar com compradores, é fundamental ser cauteloso. Nem todos que oferecem valores elevados são confiáveis, e alguns podem ter más intenções. Portanto, antes de vender sua nota, pesquise sobre o comprador, verifique sua reputação e solicite referências. Além disso, armazenar sua nota em um local seguro e protegido é fundamental para evitar danos ou perdas.

