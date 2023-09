Não é de hoje que muitos usuários do WhatsApp instalam recursos de terceiros a fim de implementar as funções existentes no aplicativo. Dessa vez um recurso nativo do Android (disponível somente para os usuários do sistema operacional) tornou-se alvo de uma grande polêmica: vazou o passo a passo de como ler as mensagens apagadas do aplicativo — o denonimado “Modo retrovisor”. Saiba como funciona e o passo a passo de como ativar.

Modo retrovisor do WhatsApp; veja como ativar para olhar o passado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Recurso é anunciado por Android

O Android é o sistema operacional do Google. Através dele é possível ter acesso a uma gama de funcionalidades e aplicativos. Muitas vezes até mesmo emulado em computadores ou dispositivos secundários.

O recurso que está chamando a atenção de todos é a possibilidade de ler as mensagens apagadas do WhatsApp. Através da nova guia de “Histórico de Notificações”. Entenda! O WhatsApp possui a possibilidade de apagar qualquer mensagem enviada dentro de um determinado período.

Haja vista que antes de ser apagada, o aplicativo já tem enviado a notificação para o destinatário. Por mais que o remetente apague a mensagem — a notificação continua “salva’. Logo, é possível visualizar essas mensagens enviadas que acabaram sendo apagadas por algum motivo.

Através do recurso de “Histórico de notificações”. É uma funcionalidade que está em testes e tirando a paz de muita gente. Haja vista que agora é possível ler as mensagens mesmo após elas terem sido apagadas pelos seus remetentes.

Por enquanto não é possível usar essa funcionalidade no iOS, já que se trata de uma função nativa do Android. O passo a passo é bem simples e pode ser feito por todos os usuários.

Leia mais: Novo recurso do WhatsApp melhora as conversas e vai além

Como ler as mensagens apagadas do WhatsApp?

É importante que os usuários interessados estejam usando as últimas versões do Android, a fim de estar com todas as funcionalidades atualizadas. Caso contrário, poderá ter uma ou outra que não funcione.

O usuário deverá ir na aba de configurações do dispositivo a fim de conseguir configurar corretamente a função que está em testes. Veja o passo a passo abaixo.

Entre nas configurações do WhatsApp;

Clique em “Notificações”;

Clique em “Configurações avançadas”;

Clique em “Histórico de notificações”;

Clique em “Ativar”.

Pronto! Caso não queira seguir todo o passo a passo, basta ir à lupa e pesquisar pelo termo “Histórico de notificações”. O recurso poderá ser visto no próprio menu de ativação.

Lembrando que esta função pode variar de acordo com o dispositivo. Entretanto, a grande maioria dos dispositivos Android seguem o mesmo padrão de configurações. Não se sabe por quanto tempo esta função estará ativa — mas tudo indica que poderá ser desativada posteriormente.

Leia mais: Governo libera programa e pode dar CASA DE GRAÇA aos brasileiros